Žilina-DAC – Rossi: Örülök annak, hogy versenyben vagyunk a legjobbakkal

Adrián Guľa (Žilina): "A második és a harmadik helyezett mérkőzését nagy várakozások előzték meg. Egy erős tempójú, magas intenzitású meccset láthattunk, csak a gólok hiányoztak. Némely játékosaim a válogatott meccs után a határaikat feszegették, emiatt is hiányzott a higgadtság a befejezéseknél. Ezek olyan apró részletek, amelyek döntőek. Egy jól szervezett védelemmel szemben támadtunk, mely ellen valami különelgeset kellett volna kitalálnunk, de ez nem sikerült. Jobban örülnék egy 3:3-as döntetlennek, hogy elégedettebbek lehessenek a nézők is, és emóciókkal, szenvedéllyel telve térhessenek haza. Szerettünk volna győzni, de egy fél lépés hiányzott."

Marco Rossi (DAC): "Mindkét csapat számára nehéz mérkőzés volt a mai. Egy olyan felületen játszottunk, amely nem megszokott ebben a bajnokságban. A Zsolnának, a Slovannak és a Trencsénnek van a legjobb csapata a játékot tekintve, és örülök annak, hogy versenyben vagyunk mi is velük. Taktikailag is jól teljesítettünk a mai meccsen, még ha a Zsolnának akadtak is helyzetei, hiszen kevesebbet sikerült kialakítaniuk, mint általában. Megvoltak nekünk is a lehetőségeink, így úgy gondolom, az eredmény igazságos. A megszerzett ponttal elégedettek vagyunk, és most már csak a hazai, Nyitra elleni mérkőzésre kell koncentrálnunk."

A meccs:

MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:0

(TASR)