VILÁGI: “Mindenért viselem a felelősséget”

Az olasz szakember két évre írt alá a DAC csapatához. A vasárnapi szerződéskötést követően Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa exukluzív interjút adott lapunknak.

Milyen elvárásokat támaszt Marco Rossi elé?

Az elmúlt három évben megpróbáltunk építkezni. Úgy érzem, pillanatról pillanatra, és évről évre erősebb lett a DAC, és ez nem csak a helyezésben nyilvánul meg, hanem a csapatszellemben, az együttes felépítésében, az infrastruktúrában és a klub népszerűségében is. Ezt kell folytatnunk, ez az, amit tovább kell fejleszteni.

A mi terveinkben nagyon fontos szerepet játszanak a fiatal játékosok, az ő beillesztésük a csapatba. Ők nem csak beépülni akarnak, hanem folyamatosan jobbak akarnak lenni, sikereket elérni. Az ő professzionális karrierjükben egy lépcsfok lehet a DAC, ahonnan akár Európa nagycsapataiba is tovább tudnak lépni. Ebben is szeretnénk segíteni, és nem véletlen, hogy volt olyan meccsünk, amelyen 23 év körül volt az átlagéletkor a pályán. Ez az út jó, Marco Rossi pedig arról volt híres, hogy sikerült hat saját nevelésű játékost beépítenie a Budapest Honvéd bajnokcsapatába. Azt várjuk, hogy ez folytatódjék itt is.

Másrészt pedig szeretnénk jobbnál jobb eredményeket elérni, és szeretnénk feljebb jutni a tabellán. Célunk, hogy a következő szezont jobban zárjuk, mint az előzőt.

A legfőbb kérdés, ami a közvéleményben rezonál: Miért Marco Rossi, és miért nem László Csaba?

Amikor tavaly ősszel megszületett a döntés, hogy László Csaba a csapat edzője lesz, akkor egy kényszerhelyzetben voltunk, úgy éreztem, edzőváltásra volt szükség. Ekkor László Csabának nem volt csapata, és megbeszéltük, hogy a szezon végéig szerződünk, utána pedig beszélünk majd a hosszabbításról.

Amikor a szezon lezárult, találkoztunk, és közöltem vele, hogy szeretnék egyeztetni a hova továbbról, de nem ő az egyedüli jelölt, és neki sem kell kizárólag velünk számolnia, ha kap ajánlatot, akkor nyugodtan tárgyaljon. Mindannyian a legjobb döntést szerettük volna hozni. Mi három jelölttel dolgoztunk – az egyik László Csaba volt –, és mindenkivel találkoztunk kétszer, végigbeszéltük a filozófiájukat, elképzeléseiket – játékstílusról, klubéletről, háttérről, és magáról a csapatról.

Nálam első a klub, második a csapat, az egyének pedig a harmadik helyen vannak.

Próbáltam objektíven személélni az új edző kiválasztásának folyamatát. Végül az a döntés született, hogy Marco Rossi lesz az új edző, mert úgy érezzük, hogy ő tudja a legtöbb értéket adni a csapatnak az elkövetkező időszakban.

Szeretném leszögezni, hogy László Csabával soha, semmilyen konfliktusom nem volt, jóban váltunk el, és nincs közöttünk semmi feszültség.

Mindig nyílt és őszinte voltam, korrekt elvárásaim voltak, és nagyon szeretném, hogy sikeres edzőként tevékenykedjen tovább a futballvilágban. Minden tényt és minden érvet mérlegelve, a klub érdekeit szem előtt tartva döntöttem így.

Én azt ígértem mindenkinek, hogy egy sikeres klubot hozok létre, hogy a DAC egy sikeres csapat lesz. Marco Rossi szerződtetése a következő lépés ebbe az irányba.

Marco Rossi

Érzi a szurkolók elégedetlenségét az edzőváltás miatt?

Sokak számára Csaba egy szeretetre méltó ember – amit én abszolút megértek –, és emocionális szempontból nehezen dolgozzák fel ezt a váltást. Ez egy normális dolog, nincs vele semmi gond.

Nagyon fontos, hogy ez a döntés nem Csaba ellen irányult, hanem a csapatért, a klub érdekében született meg.

Nekem csakis egy szándékom van, hogy ezt a klubot erősítsem. Csaba előnye volt, hogy erdélyi, tudta és értette, mit jelent kisebbségi magyarnak lenni, és nagyon sokat tett a klub népszerűsítéséért. Ugyanakkor mindannyian azt szeretnénk, hogy a csapat egy sikeresebb évadot zárjon, a döntésem ezt a célt szolgálja.

László Csaba idején voltak komoly eredmények – például veretlenségi klubrekord is megdőlt –, a szurkolók már csak ezért sem értik, hogy a székely mesterrel nem hosszabbított a klub. Mégis, mi volt az az érv, amely konkrétan ellene szólt?

Nem hinném, hogy szurkolók többsége a maga komplexitásában értékelné egy edző munkáját. Voltak eredmények, amelyeket nem lehet vitatni, ilyenek a klubrekordok. Csabával egy sikeres évadot zártunk, visszahoztuk a klub önbizalmát, növeltük a népszerűségét.

Ha az érzelmeimre hallgatok, akkor Csaba előnyben volt a többi jelölthöz képest, de közben az edző munkásságának értékelése sokkal összetettebb az érzelmeknél, a puszta eredményeknél.

Objektíven el kell mondanom azt is, hogy kiestünk Poprád ellen a Slovnaft Cupban, ahol lehetőségünk lett volna bejutni az legjobb négy közé, többször nagy örömet okozó, de utolsó pillanatban szerzett gólok mentettek meg minket, és fontos pontokat vesztettünk sereghajtó csapatok ellen, valamint hazai pályán is.

Biztosan jó döntés született Rossi szerződtetésével?

Amikor az ember döntést hoz, azért hozza, mert úgy gondolja, az a jó döntés. Az elmúlt 25 évben nagyon-nagyon sok személyi döntést hoztam. Voltak jó döntések, voltak rossz döntések, de mindenért viselem a felelősséget.

A DAC esetében teljes mértékben viselem az anyagi és a morális felelősséget is. Mindent megteszek azért, hogy a klub növekedjén, és ennek látható jelei vannak. Aki ezt nem hiszi, nézze meg, hol tartottunk három évvel ezelőtt.

Mindent megteszek azért, hogy a klub – amelynek ismerem a működését, a céljait és a lehetőségeit is – növekedjen, és ennek látható jelei vannak.

A szurkolók számára fájó pont, hogy nem tudtak elbúcsúzni László Csabától, mint edzőtől. Lehet valahogy orvosolni ezt a helyzetet?

Az utolsó meccset sajnos nem otthon játszottuk, hanem Rózsahegyen. A búcsúztatás ott lehetett volna, viszont akkor még mindig lehetőség volt arra, hogy Csabával folytassuk. Nem lett volna helyénvaló búcsúztatni őt akkor, amikor még ugyanolyan esélyei voltak, mint a többi jelöltnek.

Emellett ő nem távozott a klubtól, mindig is a klub része marad. Amikor elbúcsúztunk, azt mondtam neki, hogy ez a klub mindig várja, ez az ő csapata is, mindig helye lesz köztünk.

Így nem hinném, hogy ebből egy válási tragédiát kéne csinálni, nem váltunk el Csabától, hanem most eltelik bizonyos idő, míg újra találkozunk – ilyen vagy olyan minőségben. Az élet mindig hoz különféle lehetőségeket, arról nem is beszélve, hogy Csaba előtt is sok lehetőség van, hiszen egy jó képességű edző, aki biztosan kap jó ajánlatokat, és máshol is tud bizonyítani.

Én nagyon szeretnék hosszútávon együttműködni egyetlen edzővel, de el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor a csapat megérett erre, és megtaláljuk azt a jelöltet, akivel erre képesek lehetünk.

(parameter)