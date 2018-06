Összefoglaló és edzői értékelés a DAC-Videoton mérkőzésről

A magyar bajnok elleni edzőmeccs remek erőpróbának bizonyult, kiegyenlített játékot és eredményt hozott. Bayo harmadszor is betalált a felkészülés során.

FC DAC 1904 - Videoton FC 1:1 (1:1)

Sportarena des SV Bad Erlach, Bad Erlach, Ausztria, 2018. június 26., kedd 18:00 ó, felhős, esős idő, +16 °C Góllövők: 13. Bayo - 7. Scepovic Játékvezető: Gnam - 100 néző

DAC: Macej (46. Slančík) - Huk (71. Špiriak), Šatka, Kone - Koštrna, Ljubičić (71. Domonkos), Herc, Šimčák - Vida (60. Tretyakov) - Pačinda (76. Almási), Bayo (60. Divković). Edző: Marco Rossi. Videoton: Kovácsik - Nego, Vinícius (65. Juhász), Fiola, Stopira - A. Hadzic - Nikolov (65. Varga), Pátkai (65. Pátkai) - Huszti (74. S. Scsepovics) - M. Scsepovics, Lazovics. Edző: Marko Nikolics.

STATISZTIKA: Lövés: kapura 5:2, mellé 6:2 Szöglet: 2:0 Les: 2:4

A mérkőzés összefoglalója:

Edzői értékelések:

Marco Rossi, DAC: „Úgy gondolom, hogy jó mérkőzést játszottunk. Megfelelően mozogtunk, és a hozzáállásunk is jó volt. Ez volt az eddigi legjobb felkészülési mérkőzésünk, mert az ellenfél egy teljesen más szintet képviselt, mint akikkel eddig találkoztunk. Úgy gondolom, jó úton haladunk afelé, hogy nagyjából két hét múlva felkészülten menjünk neki a Dinamo Tbiliszi elleni párharcnak. Az első játékrészben több lehetőségünk is volt, ám a Videoton góljánál kicsit elaludtunk. Huszti lövésén kívül – akiről tudjuk, hogy remek a rúgótechnikája – nem igazán volt ellenfelünknek több helyzete. Viszont nekünk is voltak jó támadásaink, amelyeknél azonban általában rosszul döntöttünk. A második negyvenöt percben kevesebbszer értünk el a kapuhoz, ám a magyar bajnok Videoton elleni 1:1 önbizalmat kell, hogy adjon nekünk – még ha az eredmény nem is annyira fontos a felkészülési találkozókon.”

Marko Nikolics, Videoton: „Az edzőtáborban eddig jól dolgoztak a srácok és az is fontos, hogy nincs sérült labdarúgónk. A DAC elleni mérkőzésen még mindig elég nehezen mozogtak a lábak a kemény edzések miatt, de ez érthető, hiszen a közepén vagyunk a kéthetes felkészülésnek – már amennyiben egy ilyen rövid időszakot egyáltalán felkészülésnek lehet nevezni. Jó meccset játszottunk, jó ritmusban, ez egy éles meccs volt, amin sok játékos kilencven perc terhelést kapott. Kiegyenlített meccsen igazságos eredmény született. Volt olyan időszak, amelyikben mi kontrolláltuk a találkozót, volt, amikor a DAC.”

(fcdac.sk)