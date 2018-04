DAC-Trencsén és DAC-Slovan: megkezdődött a jegyárusítás!

Ebben a történelmi harcban Rossi vezetőedző védenceinek szüksége van a tizenkettedik játékosa támogatására is – a szurkolókéra.

Odahaza már csak két mérkőzést abszolvál a DAC a rájátszás felsőházában. A szurkolók számára ismét lehetőséget kínálnak, hogy elővételben bebiztosíthassák helyüket a lelátókon. A DAC-Trencsén és a DAC-Slovan összecsapásokra szóló belépőcsomagok (bérletek) hétfőtől megvásárolhatók.

Figyelem!

Az árusítás első fázisában csak csomagban vásárolhatnak belépőket, mindkét mérkőzésre. A kizárólag a Trencsén elleni találkozóra szóló belépők árusítása hétfőn, április 23-án indul – az első fázisban online, majd április 25-től, szerdától a MOL Aréna pénztáraiban is.

Nyitva tartás:

A MOL Aréna jegypénztáraiban hétfőn kezdődik az idény hátralévő két hazai bajnoki mérkőzésére vonatkozó jegyelővétel. A szurkolókat a következő nyitvatartási időben várják a jegypénztárakban:

Hétfő, 2018.04.16.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Kedd, 2018.04.17.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Szerda, 2018.04.18.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Csütörtök, 2018.04.19.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Péntek, 2018.04.20.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Szombat, 2018.04.21.

09.00-tól 12.00-ig: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

A jegypénztárban készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges. Ne feledje magával hozni a kitöltött regisztrációs űrlapot!

Árjegyzék:

AP szektor és C tribün:

Felnőtt - 16 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 8 euró

B és BC tribün:

Felnőtt - 12 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 6 euró

Tolókocsis látogatók - 4 euró

Tolókocsis látogató kísérője - 4 euró (megjegyzés: ez a típusú bérlet csak a tolókocsisoknak szánt bérlettel együtt vásárolható meg)

A korkedvezményes belépőre vonatkozó életkor a belépő megvásárlásának időpontjára vonatkozik. Az adott bérletcsomagra nem a vonatkozik Family kedvezmény.

VIP Silver:

A VIP Silver bérlet - 100 euró (ÁFA az árban), vagyis a 2 mérkőzésre vonatkozó csomaggal 20 eurót spórol meg.

A VIP Silver előnyei:

- SILVER menü - meleg büfé + desszert (all you can eat) az árban

- 2 fajta alkoholmentes ital az árban; bor korlátlan fogyasztása

- SILVER level VIP ülőhelyek a főtribün középső részén

A VIP belépőjegyekre nem vonatkozik kedvezmény a gyermek, nyugdíjas, egészségkárosultak és tolókocsis látogatók számára.

A DAC store fanshopban is lehetséges VIP Silver belépőjegyet vásárolni a DAC hazai mérkőzéseire, a nyitvatartási idő szerint.

A DAC store nyitva tartása:

Hétfő-péntek: 11:00-19:04

Szombat: 9:00-12:00

