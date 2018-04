Történelmet írhat a DAC, Európa a tét

A legjobb góllövőnk nélkül

A rájátszás első felét a bajnoki címvédő Zsolna elleni hazai találkozóval zárja DAC. Az ellenfél jelenleg két hellyel és négy ponttal van lemaradva a DAC-tól. A tavalyi bajnok elleni páros összecsapáson Rossi vezetőedző nem számíthat a csapat legjobb góllövőjének, Erik Pačindának a játékára, akinek a bal hátsó combizma sérült meg. A tízgólos csatársztár visszatérésének pontos ideje még kérdéses, de az egészségügyi stáb és maga a játékos is mindent megtesznek annak érdekében, hogy Erik legalább a szezon végén pályára tudjon még lépni. Ágyékhúzódás miatt a fiatal Divković is hiányozni fog, a keret többi tagja azonban bevethető.

A csapat az említett kettős nélkül is mindent megtesz azért, hogy közelebb kerüljön az európai kupaszerepléshez. Pont a Zsolna a dobogósok legközelebbi üldözője, és bár az éllovas Nagyszombattal szemben 13 pont a DAC hátránya – így a bajnoki címvédés nem túl reális forgatókönyv -, az Európa-ligába való bejutásról biztosan nem mondanak le könnyen. A DAC számára egy esetleges győzelem hatalmas lépést jelentene ahhoz, hogy a dobogón végezzen és történelmet írva 25 év után ismét megmutathassák magukat Európában. Az egész csapat számít a 12. játékos segítségére. „Jó lenne teltház előtt játszani, hogy eggyel többen legyünk az ellenfelünknél,” jelentette ki Marco Rossi vezetőedző.

Hárompontos ajándék

A hazai mérkőzések táblázatán az első helyen áll a Zsolna, idegenben azonban ők a leggyengébbek a felső hatos közül. A rájátszásban eddig 2-1-1-es mérleggel rendelkeznek; legutóbb a Rózsahegyet győzték le idegenben 2:1-re. A „Sosonok” színeiben elsősorban a fiatal támadó, Mráz villog, aki a múlt héten is kétszer köszönt be a rózsahegyieknek, így mindössze egy találat választja már csak el a trencséniek egykori gólvágójától, Rangelo Jangától, aki még annak ellenére is vezeti a Fortuna Liga góllövőlistáját, hogy a téli szünetben a belga Gent együtteséhez igazolt. Így Mráz a legnagyobb esélyes arra, hogy elhódítsa az élvonal gólkirályi címét.

A Zsolna elleni párharcok Lukáš Čmelík számára mindig egy picit mások, hiszen a 22. születésnapját ma ünneplő labdarúgó a sárga-zöldek neveltje. „Bár igyekszem a nevelőklubom elleni mérkőzésekre úgy tekinteni, mint a többire, ez nem igazán sikerül. Az ott eltöltött tizenkét évet nem lehet csak úgy elfelejteni,” mondta a mai ünnepelt, aki múlt héten öt sárga lapja miatt nem léphetett pályára Trencsénben, és a születésnapja alkalmából egyetlen dolgot kér: „Győzelmet! Abszolút nem fontos, hogy én, vagy más csapattársam talál-e be. Az a lényeg, hogy három pontot szerezzünk és ismét közelebb kerüljünk álmunkhoz, az Európa-ligához. Nagyon fontos lenne holnap győzni.”

A két csapat legutóbbi 5 egymás elleni mérkőzése a Fortuna Ligában:

2016.07.17. - Zsolna-DAC 2:2, gólszerzők: Diaz, Špalek - Michalík, Vida, 4368 néző

2016.10.05. - DAC-Zsolna 0:6, gólszerzők: Otubanjo 2, Káčer, Škvarka, Špalek, Hlohovský, 1303 néző (Szencen)

2017.03.11. - DAC-Zsolna 2:2, gólszerzők: Ljubičić, Davis (11m) - Kaša, Škvarka, 5152 néző

2017.08.20. - DAC-Zsolna 4:2, gólszerzők: Pačinda, Ljubičić, Divković - Koštrna (öngól), Mráz, 7139 néző

2017.11.18. - Zsolna-DAC 0:0, 3642 néző

Történelem

1985 szeptemberében épp a Zsolna ellen szerezte a DAC az első élvonalbeli sikerét és az első gólt. A két csapat eddigi legutolsó dunaszerdahelyi összecsapása is emlékezetes maradt, amelyen 4:2-es győzelmet aratt a DAC. Az észak-szlovákiai visszavágón gólnélküli döntetlen született, ami azt jelenti, hogy a szezon eddigi részében pozitív mérleggel rendelkezik a dunaszerdahelyi focicsapat Guľa vezetőedző tanítványai ellen.

