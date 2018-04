Trenčín-DAC – Rossi: Amit mostanáig elértünk, azt senki nem várhatta tőlünk

Vladimír Cifranič (AS Trenčín): "Nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani, mint a Zsolna ellen. Az ellenfél jól őrizte a játékosainkat, emiatt nem tudtunk a széleken érvényesülni. Jól kezdtük mindkét félidőt, de mindkét esetben az ellenfél szerzett gólt az első helyzetéből. Kettő-nulla lett, mire mi kitámadtunk, három védővel védekeztünk, erre kaptunk még egy gólt. Ezzel elment a meccs, ennek ellenére köszönöm a játékosaimnak, hogy továbbra is próbáltak változtatni az álláson, még ha ez végeredményben nem is sikerült."

Marco Rossi (DAC): "Úgy gondolom, a Trencsén ellen ismét egy nehéz mérkőzést játszottunk. Ők egy nagyon szervezett csapat, amely nagyon erős a labdatartásban. Játékosaik jól helyezkednek, sokat futnak és nagyon erősek az egy az egy elleni küzdelmekben. Éppen emiatt, az őszi elvesztett meccshez képest változtattunk a taktikánkon. Taktikai szempontból nagyon jó meccset játszottunk. Az utolsó negyedórában teljesen feleslegesen kerültünk nyomás alá, és rögtön gólt kaptunk, amint hagytuk a trencsénieknek megtartani a labdát. Az eredménnyel ugyanakkor elégedett vagyok, és köszönetet szeretnék mondani mind a játékosaimnak, mind a szurkolóknak. Amit mostanáig elértünk ebben a fázisban, hát azt senki nem várhatta tőlünk. A bajnokságnak ugyanakkor csak a 32. forduló után van vége..."

A meccs:

AS Trenčín – FC DAC 1904 1:3

(TASR)