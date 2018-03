DAC-Nagyszombat: Ezt kell tudni a jegyárusításról

A predpredaj.sk portálon tegnap indult be az online jegyértékesítés a találkozóra.

Link: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/fc-dac-1904-dunajska-streda-fc-spartak-trnava-2018-04-01/

Az online jegyvásárlás nem vonatkozik az AB, AL és a hazai B-közép részére kijelölt B2, B3 szektorokra, illetve a Family jegycsomagra sem.

A predpredaj.sk portálon vásárolt belépőjegy a Hometicket formátumban működik. A pénz átutalása után a vásárló kinyomtatja a belépőjegyet, vagy a QR kóddal együtt letölti az okostelefonjába. A stadionba való belépéskor a szurkoló odatartja belépőjét vagy telefonját a QR kódleolvasóhoz, amivel aktiválódik a forgókapu, és egy személy bemehet. A belépés felgyorsítása érdekében javasoljuk a nyomtatott verzióval érkezni a mérkőzésre. Az online jegyvásárlás nonstop elérhető és a mérkőzés kezdetével (2018.04.01., 15:20 órakor) fejeződik be (illetve a készlet erejéig tart).

A MOL Aréna jegypénztáraiban szerda délután kezdődik a jegyelővétel a vasárnapi rangadóra. A szurkolókat a következő nyitvatartási időben várjuk a jegypénztárakban:

Szerda, 2018.03.28.

14.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Csütörtök, 2018.03.29.

14.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Nagypéntek, 2018.03.30. - zárva

Szombat, 2018.03.31.

14.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Vasárnap, 2018.04.01. (DAC-Nagyszombat - meccsnap!)

12.20-tól 18.00-ig: a MOL Aréna 2-es számú jegypénztára (a forgóajtóknál); a mérkőzés után itt igényelhető vissza a Cashless kártyán fennmaradó kredit

12.20-tól a második félidő kezdetéig: a MOL Aréna 3-as számú jegypénztára (a B1-es szektornál)

A jegypénztárakban készpénzes és bankkártyás (1-es és 2-es számú jegypénztár) fizetés is lehetséges.

Újdonság, hogy mostantól a DAC store fanshopban is lehetséges VIP Silver belépőjegyet vásárolnia DAC hazai mérkőzéseire, a nyitvatartási idő szerint. Jelenleg a Nagyszombat elleni, vasárnapi bajnokira és kizárólag a VIP Silver szektorra vonatkozik az értékesítés.

A DAC store ünnepi nyitva tartása:

Hétfő-csütörtök: 11:00-19:04

Nagypéntek: zárva

Szombat: 09:00-12:00

Vasárnap (meccsnap!): 12:20-18:20

Húsvéthétfő: zárva

Árjegyzék:

A tribün (főtribün):

Standard ülőhelyek

Felnőtt - 8 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 4 euró

Family jegycsomag:

2 szülő + 1 gyermek -15% az eredeti árból

2 szülő + 2 gyermek -15%

2 szülő + 3 gyermek -15%

1 szülő + 2 gyermek -15%

1 szülő + 3 gyermek -15%

(gyermeknek a 12 éven aluli személy számít)

VIP Silver:

Egyszeri belépő: 60 euró

A VIP Silver előnyei:

- speciális Húsvéti SILVER menü, a Villa Rosa mesterszakácsai, Bindics Imre és Tatai Róbert által összeállított étlappal: meleg büfé + desszert (all you can eat) az árban

- 2 fajta alkoholmentes ital az árban

- Bor korlátlan fogyasztása; ezúttal a Helembai borászat Irsai Olivér 2017 és Kékrankos Rosé 2017borával várjuk a szurkolókat

- húsvéti afterparty a DAC játékosaival és DJ Ricardóval

- a mérkőzés után Happy hours: Gin+tonic és Vodka+gyümölcslé akció - kettőt fizet, hármat kap!

- SILVER level VIP ülőhelyek a főtribün középső részén

A VIP belépőjegyekre nem vonatkozik kedvezmény a gyermek, nyugdíjas, egészségkárosultak és tolókocsis látogatók számára.

A VIP Silver+ belépőjegyek iránti érdeklődésüket kérjük, jelezzék a vip@fcdac.sk email címen.

B (keleti oldal), AB (az A és B lelátók közti sarok) és BC tribün (a B és C lelátók közti sarok):

Felnőtt - 6 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 3 euró

Tolókocsis látogatók - 2 euró

Tolókocsis látogató kísérője - 2 euró

Family jegycsomag:

2 szülő+ 1 gyermek -15%

2 szülő + 2 gyermek -15%

2 szülő + 3 gyermek -15%

1 szülő + 2 gyermek -15%

1 szülő + 3 gyermek -15%

(gyermeknek a 12 éven aluli személy számít)

C tribün (északi oldal):

Felnőtt - 8 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 4 euró

Family jegycsomag:

2 szülő + 1 gyermek -15% az eredeti árból

2 szülő + 2 gyermek -15%

2 szülő + 3 gyermek -15%

1 szülő + 2 gyermek -15%

1 szülő + 3 gyermek -15%

(gyermeknek a 12 éven aluli személy számít)

A tolókocsis látogatók részére kijelölt hely: az AB és BC szektor alatti rész, valamint a Silver VIP. A DAC B-közép a B lelátón, a B2, B3 és a B4 szektorok alsó részében foglal helyet. A vendégszektor az öreg A lelátón lett kijelölve, ide a belépő egységes ára 6 euró.

A kedvezményes belépőjegy igénylésénél szükséges egy, a kedvezmény jogosultságát igazoló irat felmutatása. Az elfogadott iratok listája: személyi igazolvány / útlevél / egészségügyi igazolvány / születési bizonyítvány / gépjármű vezetői igazolvány / súlyosan egészségkárosodott (ZŤP) igazolvány.

Minden egyes belépőjegy konkrét helyre szól.

A MOL Aréna büféiben csak az ún. Cashless kártyával lehetséges fizetni. Ez a készpénznélküli rendszer a feltöltőkártyák elve alapján működik, helyettesítve a készpénzes fizetést. A vasárnapi DAC-Spartak rangadó alkalmával is csak ezen a módon tudnak a szurkolók a büfékben fogyasztani.

A Cashless kártyák értékesítése és feltöltése a belépőjegyek értékesítésével egyidejűleg a jegypénztárakban zajlik, azok nyitvatartási ideje alatt. A VIP szektor látogatóinak az A lelátó recepcióján, szombaton 14:00 és 17:00 között lesz megnyitva egy cashless kassza. Ezen felül a recepción, illetve a St. Nicolaus SILVER LOUNGE étteremben egy-egy feltöltő automatát helyeztünk el.

A DAC-Nagyszombat mérkőzés alkalmával is minden belépőjegyhez és bérlethez jár egy ingyenes, színes meccsfüzet (Híradó). A Fanshopa találkozó előtt, alatt és után is az új DAC store-ban lesz elérhető, illetve a 2-es számú jegypénztár (az ún. Cashless-kassza, a BC sarkon a forgóajtóknál) belső ablakában is.

fcdac.sk