Év végéig elkészül a DAC új otthona

A főépület szép lassan megkapja a végső alakját, hamarosan pedig már a tervezett tíz pályából nyolc is elkészül. Körülnéztünk a gyorsan növekvő Akadémiánkon.

A stadion felújításával párhuzamosan a klub futballakadémiájának építése is folyamatban van. A MOL FOOTBALL ACADEMY már most is remek feltételeket kínál az együttesek mindennapi felkészüléséhez, és még távolról sincs befejezve.

A Bécsi úton, az egykori cukorgyár területén három éve, 2015 tavaszán kezdődtek meg az első terepmunkálatok. Nem egészen négy esztendő leforgása alatt egy olyan bázis nőtt és nő itt, amellyel kevés klub büszkélkedhet – és nem csak Közép-Európában. A befejezést követően az Akadémia tíz, standard méretű és világítással rendelkező futballpályát biztosít a klub számára, amelyek közül három műfüves borítású lesz, és a hét, természetes borítású pálya közül kettő is fűthető gyepszőnyeget kap. A terület összesen 17 hektár nagyságú, és a már említett pályákon kívül fokozatosan épültek és épülnek a speciális erőnléti és kapusedzésekre, külső fitneszre használatos területek, futópályák, vagy egy kisebb, szintetikus pálya.

Az ifjúság öltözői abban az épületben kapnak helyet, amely több mint 90 darab konténerből tevődik majd össze, és mindkét oldalról futballpályák veszik körül – egy mesterséges és egy természetes borítású. Mindkét pályához egy-egy négyszáz ülőhelyes lelátó is épül majd. „Az említett, természetes borítással rendelkező pálya fűthető lesz. A szomszédos műfüves pályával együtt április végére már használható lesz. A két említett focipálya befejezését követően már nyolc, standard méretű játéktér áll rendelkezésünkre az Akadémián” - jelentette ki Csápai Bernadett, a DAC Academy rt. igazgatótanácsának alelnöke, és hozzátette: „Magában az épületben kapnak helyet az ifjúsági csapataink, az edzőik, a játékvezetők, ellenőrök és az ellenfelek öltözői. Szintén tervezzük itt egy tanulószoba, közös helyiség, pihenőhelyiségek és mosószoba kialakítását. Az épület oldalában büfé nyílik és illemhelységek a látogatók számára.”

A felnőttcsapat főhadiszállását egy picit arrébb alakították ki, méghozzá az Akadémia főépületében. Itt, két emeleten és nagyjából 3000 négyzetméter hasznos alapterületen a játékosok és a stáb is megtalál mindent, ami a zavartalan felkészüléshez és a mindennapi működéshez szükséges. „Méretével a MOL Arénával vetekszik az épület. A pincében a technológiák kapnak helyet, a földszinten lesz a recepció, az irodák, az ülésterem, a fitneszterem, a szaunával és kriokamrával felszerelt rehabilitációs és egészségügyi részleg, a játékosok és edzők öltözői, akárcsak a mosószoba. Az emeleten kerül majd kialakításra a konyha és a felnőttcsapat étkezdéje, a videó- és pihenőhelyiségek, amelyek hasonlóak a Bonbon hotelben találhatókhoz. Az épület felhúzása tavaly ősszel kezdődött, és idén nyáron kellene elkészülnie.” A játékosok tehát már a következő szezon elején beköltözhetnek az új otthonukba.

Közvetlenül a főépület mögött, a Pozsonyi út irányában jelenleg is zajlanak a tereprendezési és a földmunkálatok. Itt készül majd el a felnőttcsapat két edzőpályája, amelyek közül az egyik fűthető lesz. „Nagyjából egyszerre tervezzük az említett rész és a főépület átadását. A pályák és a főépület között egy kisebb, bemelegítésre szolgáló, megvilágított füves részt alakítunk ki,” tette hozzá Csápai Bernadett.



(fcdac.sk)