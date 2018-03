DAC: Értük szoríthatnak a szurkolók a válogatott szünetben

A felnőttcsapat hét labdarúgója is Európa- és Ázsia-szerte arra készül, hogy megmutathassa magát a legértékesebb mezben. Rajtuk kívül Tomáš Huk és Kalmár Zsolt is a tartalék szerepét tölti be a felnőttválogatott mellett, míg Lukáš Čmelík neve a huszonegy éven alatti gárda biztonsági cseréi között található.

A DAC felnőttcsapatában szereplő futballisták válogatott mérkőzéseinek áttekintése a márciusi válogatott időpontokban:

Ľubomír Šatka és Erik Pačinda (Szlovákia) – King’s Cup 2018, Thaiföld

2018.03.22., csütörtök, 10.30 óra: Szlovákia-Egyesült Arab Emírségek (Bangkok)

2018.03.25., vasárnap, 10.30 óra: a 3. helyért zajló mérkőzés, 13.30 óra: döntő (mindét találkozót Bangkokban rendezik)

(a döntő és a bronzmérkőzés összetétele a csütörtöki elődöntők után lesz ismert; a másik párost a hazai Thaiföld és Gabon alkotja)

Roland Černák és Christián Herc (szlovák U21 éven alatti válogatott) – a 2019-es olaszországi Eb-selejtezők

2018.03.23., péntek, 17.20 óra: Albánia-Szlovákia (Tirana)

2018.03.27., kedd, 17.20 óra: Szlovákia-Albánia (Zsolna)

Martin Jedlička (cseh U20-as válogatott) – Elite tournament

2018.03.22., csütörtök, 15.00 óra: Csehország-Olaszország (Přeštice)

2018.03.27., kedd, 18.30 óra: Hollandia-Csehország (Zeist, HOL)

Yves Simon Pambou (Kongó) – felkészülés

2018.03.26., hétfő, ??.00 óra: Kongó-Guinea Bissau (Amiens, FRA)

Eric Davis (Panama) – felkészülés

2018.03.22., csütörtök, 20.00 óra: Dánia-Panama (Koppenhága)

2018.03.27., kedd, 20.00 óra: Svájc-Panama (Luzern)

UTÁNPÓTLÁS

Március 12-e és 18-a között az U17-es Európa-bajnokság selejtezőkörének második fázisában, az ún. Elitkörben szerepelt a tizenhét éven alatt szlovák nemzeti csapat. Samuel Slovák szövetségi kapitány keretében – akinek munkáját a DAC U17-es csapatának edzője, Martin Žamba segíti – négy játékos is helyet kapott. A fiatal szlovák együttes végül nem jutott ki a kontinensviadalra, mivel fokozatosan a hazai Portugáliától, Finnországtól és Svájctól is kikapott. A DAC U17-ből behívott összes labdarúgó pályára lépett.

Bajnóczi Nikolas, Matúš Malý, Šimon Dolinský és Bari Krisztián (szlovák U17-es csapat) – Elitkör, Portugália:

2018. március 12., hétfő, 17.00 óra: Portugália – Szlovákia 2:1 (1:0); Dolinský végig a pályán volt (80 perc), Barit a 61. percben cserélték le

2018. március 15.,csütörtök, 15.00 óra: Szlovákia – Finnország 1:2 (1:1); Dolinský végig a pályán volt (80 perc)

2018. március 18., vasárnap, 17.00 óra: Svájc – Szlovákia 4:2 (1:2); Bajnóczi az egész mérkőzést végig védte és Malý is 80 percet kapott

Végső táblázat:

1. Svájc 3 2 1 0 7:4 7

2. Portugália 3 2 1 0 5:2 7

3. Finnország 3 1 0 2 3:5 3

4. Szlovákia 3 0 0 3 4:8 0

Ugyanilyen szintű tornára utazott hétfőn a szlovák tizenkilenc éven alatti válogatott is, méghozzá szintén Portugáliába. Milan Malatinský szövetségi kapitány védencei az Eb-selejtezők 2. fordulójában, a Portugáliában megrendezett Elitkörben fokozatosan Írországgal (március 21-e, 15.00 óra, Braga), a hazai csapattal (március 24-e, 17.00 óra, Pacos de Ferreira) és Koszovóval (március 27-e, 17.00 óra, Felgueiras) mérik össze az erejüket.

Az együttes csapatkapitánya a DAC védője, Dominik Špiriak, aki jelenleg a második ligás Révkomáromban szerepel kölcsönjátékosként. A DAC U19 legjobb góllövője, Martin Rymarenko sem hiányzott a tornára nevezettek közül, ám a szombati, Slovan elleni mérkőzésen összeszedett sérülése miatt végül nem utazhatott Portugáliába. A tartalékok között megtalálhatjuk Almási László nevét.

A szlovák U15-ös válogatottban is lesznek DAC-futballisták. A korosztályos nemzeti csapat ellenőrző összetartására (2018. március 26-28., Szenc) Szalma Dániel Zsolt, Vinger Erik és Marek Švec is meghívót kapott Peter Štefaňák szövetségi kapitánytól.

