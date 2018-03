DAC-Slovan: Jegyinfó

Szerdán kezdődik a belépőjegyek elővétele a DAC szezonbeli utolsó négy hazai bajnokijára, beleértve a Nagyszombat és a Slovan elleni rangadókat is.

Az idény végéig még négy hazai mérkőzés vár a DAC-ra. Ez ígérkezik a szezon négy legattraktívabb mérkőzésének a MOL Arénában, és már most lehetőség nyílik egy csomagban megvásárolni a belépőt mind a négy találkozóra, beleértve a DAC-Slovan rangadót is.

A top 4 mérkőzésre vonatkozó csomag (bérlet) több előnnyel is jár, a tulajdonosa ugyanis egy, a DAC Store-ban levásárolható, 10%-os kedvezményre feljogosító utalványt kap, a VIP Silver esetén pedig 80 eurót spórol meg! Egyúttal minden bérletes ingyenesen tekintheti meg a Slovnaft Cup esetleges hazai elődöntő mérkőzését.

Figyelem! Az eddig megvásárolt bérletek érvényesek a szezon végéig, azok tulajdonosainak nem szükséges a hátralévő négy bajnokira újabb bérletet vásárolniuk. Az elővásárlási jog a 2018/19-es évad bérleteire csak a 2017 nyarán vásárolt bérletekre vonatkozik.

A DAC hátralévő hazai bajnoki mérkőzései a 2017/18-as idényben:

FL, rájátszás, 3. forduló: 2018. április 1., 15:20 ó: DAC-Trnava

FL, rájátszás, 5. forduló: 2018. április 14., 17:00 ó: DAC-Žilina

FL, rájátszás, 7. forduló: 2018. április 28., 17:00 ó: DAC-Trenčín

FL, rájátszás, 9. forduló: 2018. május 12., 17:00 ó: DAC-Slovan

Tévés közvetítések miatt változhat az 5., 7. és 9. fordulóban esedékes mérkőzések időpontja!

Nyitva tartás:

A MOL Aréna jegypénztáraiban szerdán kezdődik az idény hátralévő négy hazai bajnoki mérkőzésére vonatkozó jegyelővétel első fázisa. A szurkolókat a következő nyitvatartási időben várják a jegypénztárakban:

Szerda, 2018.03.14.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Csütörtök, 2018.03.15.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Péntek, 2018.03.16.

15.00-19.04: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

Szombat, 2018.03.17.

09.00-tól 12.00-ig: a MOL Aréna 1-es számú jegypénztára (a Sport utca felől)

A jegypénztárban készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges. Ne feledje magával hozni a kitöltött regisztrációs űrlapot!

Árjegyzék:

AP szektor és C tribün:

Felnőtt - 32 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 16 euró

B és BC tribün:

Felnőtt - 24 euró

Gyermekek 12 éves korig; 65 év felett; egészségkárosultak /ZŤP/ - 12 euró

Tolókocsis látogatók - 8 euró

Tolókocsis látogató kísérője - 8 euró (megjegyzés: ez a típusú bérlet csak a tolókocsisoknak szánt bérlettel együtt vásárolható meg)

A korkedvezményes belépőre vonatkozó életkor a belépő megvásárlásának időpontjára vonatkozik. A Family bérletcsomagra 10% kedvezmény vonatkozik.

VIP Silver:

A VIP Silver szezonbérlet - 160 euró (ÁFA az árban)

A VIP belépőjegyekre nem vonatkozik kedvezmény.

A VIP Silver előnyei:

- SILVER menü - meleg büfé + desszert (all you can eat) az árban

- 2 fajta alkoholmentes ital az árban

- SILVER level VIP ülőhelyek a főtribün középső részén

- belépés a DAC mindegyik hivatalos mérkőzésére, az esetleges play off kivételével

A VIP Silver+ belépőjegyek iránti érdeklődést a vip@fcdac.sk email címen.

