Négy DAC-játékos is bekerült a Foruna Liga 14 legjobbja közé

A Pravda napilap és a Szlovák Labdarúgó-szövetség által szervezett ankéton, amely idén 25. alkalommal került megrendezésre, 33 szakértő szavazata alapján kerülnek ki a tavalyi kalendáriumi év legjobbjai. Az egyik kísérőankét eredményeként megtudtuk, kik vitték a prímet a Fortuna Ligában.

Ezt a szavazást a zsolnai Michal Škvarka nyerte, de számunkra örömteli tény, hogy a szlovák élvonal tizennégy legjobbja közé négy DAC-futballista is befért. Erik Pačinda a kitűnő negyedik helyen végzett, míg Ľubomír Šatka tizenegyedik, Marin Ljubičić tizenharmadik, Kalmár Zsolt pedig a tizennegyedik lett.

A FORTUNA LIGA LEGJOBBJAI 2017-BEN

1. Michal Škvarka (MŠK Zsolna) 52 pont

2. Jakub Mareš (MFK Rózsahegy/ŠK Slovan Pozsony) 28

3. Rangelo Janga (AS Trencsén) 19

4. Erik Pačinda (FC DAC 1904) 15

További sorrend: 5. Erik Daniel (MFK Rózsahegy) 14, 6. Boris Gogál (Spartak Nagyszombat) 12, 7. Filip Hlohovský (MŠK Zsolna) 11, 8. Lukáš Hroššo (FC Nyitra) és Achraf El Mahdioui 7-7, 10. Iván Díaz (MŠK Zsolna) 6, 11. Tomáš Kóňa (FC Nyitra) és Ľubomír Šatka (DAC Dunaszerdahely) 5-5, 13. Marin Lujubičić (DAC Dunaszerdahely) 4, 14. Kalmár Zsolt (DAC Dunaszerdahely) 3. Összesen 24 játékos kapott pontot.

Az „Év labdarúgója” fő kategóriájában az SSC Napoli középpályása, Marek Hamšík a címvédő, aki rekordszámú alkalommal volt már győztes, és most is ő a legnagyobb esélyese az immár hetedik trófeájának. A tíz jelölt között, akiknek a sorrendjét jelenleg még nem ismerjük, megtalálható a DAC-nevelt Ján Ďurica is. Összesen 23 futballista kapott szavazatot, akik között Erik Pačinda is megtalálható. A legutóbbi két szezon legeredményesebb DAC-játékosa tavaly a szakértők szavazatai alapján Szlovákia 22. legjobb futballistája volt!

A „SZLOVÁKIA LEGJOBB FUTBALLISTÁJA – JÁN POPLUHÁR-DÍJ” jelöltjei (ábécé sorrendben): Ján Ďurica (Trabzonspor), Marek Hamšík (SSC Napoli), Juraj Kucka (Trabzonspor/AC Milan), Stanislav Lobotka (Celta Vigo/FC Nordsjaelland), Róbert Mak (PAOK Szaloniki/Zenit Szentpétervár), Adam Nemec (Dinamo Bukarest), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Milan Škriniar (Inter Milan/Sampdoria), Martin Škrtel (Fenerbahce Isztanbul).

További sorrend: 11. Martin Dúbravka (Sparta Prága) 34, 12. Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň) 31, 13. Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň) 24, 14. Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Trabzonspor) 23, 15. Vladimír Weiss (Al-Gharafa) 21, 16. Ondrej Duda (Hertha Berlin) 17, 17. Boris Godál (Spartak Nagyszombat) és Tomáš Kóňa (FC Nyitra) 5-5, 19. Matúš Bero (Trabzonspor) és Ján Greguš (FC Koppenhága), 21. Lukáš Hroššo (FC Nyitra) 2, 22. Erik Pačinda (FC DAC 1904) és Michal Škvarka (MŠK Zsolna) 1-1.

A Szlovákia 2017-es évének legjobb női futballistája szavazásán is dunaszerdahelyi siker született, ahol a győzelemre esélyes hármas között megtalálható klubunk egykori játékosa, Bíró Alexandra neve is. Gratulálunk a szlovák válogatott és az SKN. St. Pölten oszlopos tagjának!

SZLOVÁKIA LEGJOBB NŐI FUTBALLISTÁJA 2017 – jelöltek:

BÍRÓ ALEXANDRA (SKN St. Pölten)

MÁRIA MIKOLAJOVÁ (Partizán Bártfa)

DOMINIKA ŠKORVÁNKOVÁ (Bayern München)

fcdac.sk