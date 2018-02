Felkészülési mérkőzést játszott kedden a DAC az Orenburggal

Marco Rossi, DAC: „Hiányzott Pačinda, akinek a sérülése nem súlyos, és a felkészülés utolsó, Zalaegerszeg elleni hazai mérkőzésén már ott lesz. Nem akarunk viszont felesleges kockázatot vállalni, mert a barátságos meccsek a jelzések miatt fontosak, nem pedig az eredmény miatt. Viszont az eredményeink sem olyan rosszak, ha ezt vesszük figyelembe, hogy olyan csapatok ellen játszottunk, amelyek különféle minőségi bajnokságokban szerepelnek. Mindegyik találkozón igyekeztünk irányítani a játékot, dominálni, és a megfelelő hozzáállással pályára lépni. A tegnapi összecsapás kivételével mindegyik megmérettetésen sok helyzetet dolgoztunk ki. Összességében elégedettek lehetünk a Törökországban elvégzett munkával.”

Vladimir Fedotov, Orenburg: „Egy minőségi ellenféllel találkoztunk, amely a szlovák élvonalban jó helyen áll. Érezhető volt, hogy nem egészen két hét múlva megkezdik a bajnoki küzdelmeket, és a felkészülésben előttünk járnak. A Dunaszerdahely játékosai nemcsak fizikálisan, hanem fejben is frissebbek voltak. A csapatok futballozni akartak, de a játékvezető minden érintkezést lefújt, és úgy osztogatta a lapokat, ahogy még egyszer sem éltem át a felkészülési időszakban. Számunkra inkább az első félidő volt sikeres, amelyben több szép kombinációt is bemutattunk és néhány jó lövőhelyzetet is sikerült kialakítanunk – viszont a helyzeteink közül csak egyet értékesítettünk.”

fcdac.sk