Fortuna Liga: A hónap játékosának járó trófea ismét Dunaszerdahelyre került

A Ligás Klubok Uniója (LKU) 2015 őszén elindította a „Fortuna Liga hónap játékosa” ankétját, amelyben a szurkolók és a szakértői zsűri szavazatait számolják egybe. Az ankét legelső győztese a DAC akkori támadója, Szarka Ákos lett, akit 2015 augusztusában választották a hónap legjobbjának.

Több mint két év után a trófea ismét Dunaszerdahelyre került, ezúttal a gárda legeredményesebb játékosának, Erik Pačindának köszönhetően.

A kassai születésű, huszonnyolc éves futballista lett a „Fortuna Liga hónap játékosa” szavazásának utolsó győztese a tavalyi esztendőben.

Pačinda jelentős, hétpontos előnnyel végzett az élen. A sikere főleg annak köszönhető, hogy a szakértői zsűritől és a szurkolóktól is hasonló mennyiségű szavazatot kapott. Utóbbiak szavazását meg is nyerte, így tőlük a maximális 11 pontot zsebelte be. A héttagú szakértő zsűritől ugyan a góllövőlistát vezető trencséni Rangelo Janga két ponttal többet kapott, őt azonban a szurkolók nem támogatták olyan mértékben a szavazataikkal, mint a riválisait.

A Fortuna Liga hónap játékosa – 2017 november/december

1. Erik Pačinda (DAC) 24 pont

2. Erik Daniel (Rózsahegy) 17 pont

3.-4. Rangelo Janga (Trencsén) 16 pont

3.-4. Boris Godál (Nagyszombat) 16 pont

5. Jurij Medveděv (Szenice) 13 pont

„Nagyon örülök ennek a győzelemnek, amely egyben nagyon meg is lepett. Bevallom, nem követtem figyelemmel a szavazás kimenetelét. A szurkolók és a szakértők is bizonyára a góljaimat és a teljesítményeimet értékelték. Számomra november és december valóban a szezon eddigi legsikeresebb hónapjai voltak, a csapat számára viszont nem, mivel sorozatban négyszer is csak döntetleneztünk. Köszönöm a szurkolók szavazatait és támogatását“ - mondta elégedetten Erik Pačinda, aki nyolc góllal a bajnokság őszi idényének ötödik legeredményesebb játékosa volt.



fcdac.sk