Simon Pambou: A DAC bárkit képes legyőzni

„Egy nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Minden tőlünk telhetőt megtettünk, de nem volt könnyű dolgunk, mégis sikerült hátrányból visszajönnünk. Jó meccs volt, a csapat akart, küzdött. Ezúttal is látható volt, hogy az utóbbi időben sokat fejlődtünk,” értékelte a Slovan elleni rangadót Yves Simon Pambou, a DAC 21 éves középpályása. „Csapatként és egyénenként is erősek vagyunk. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, ezért mindegyik összecsapásunkon a maximumot kell magunkból kihoznunk. Az olyan nagycsapatok ellen, mint a Rózsahegy és a Slovan, is sikerült jó eredményt elérnünk - ez egy nagy pozitívum a számunkra,” fűzte hozzá a francia származású kongói válogatott játékos.

A pozsonyi mérkőzésen nem adódott sok helyzet, inkább a küzdelem dominált. A legnagyobb lehetőség a 6. percben épp Simon Pambou előtt adódott. „Gólt akartam lőni, de sajnos nem sikerült. Remélem, legközelebb sikeresebb leszek. Meglepődtem, hogy eljutott hozzám a labda. Sprinteltem a tizenhatosba, majd Pačinda beadását kapásból küldtem kapura. A meccs után visszanéztem videón a helyzetet, és be kellett volna lőnöm.”

Négy bajnoki fordulót követően nyolc ponttal áll a DAC, amihez az alacsony, ám nagy munkabírású légiósunk is rengeteget tett hozzá. Huk mellett ő az egyedüli játékosunk, aki eddig mind az öt tétmeccsünkön (a pozsonyivánkai kupamérkőzést is beszámítva) a kezdőcsapatban kapott helyet. „Személy szerint nem lep meg a csapat jó kezdése, hiszen már tavasszal is jó eredményeink voltak, egy hosszú veretlenségi sorozattal megfűszerezve. Ezt az utat folytatjuk a mostani szezonban is, és ez jó nekünk, mivel tudjuk, hogy egyre erősebbek vagyunk, lépésről lépésre fejlődünk. Úgy vélem, hogy mindig a maximumra kell törekedni. Úgy kell gondolkodnunk, hogy bármelyik csapatot képesek vagyunk legyőzni. Nem szabad túlgondolni a dolgokat, meccsről meccsre kell haladnunk, de tény, hogy nagyon jól kezdtük a szezont.”

A hétvégén újabb nagy csata várható, hiszen vasárnap a bajnoki címvédő látogat a MOL Arénába. A zsolnaiak óriási meglepetésre három vereséggel kezdték az évadot, ám legutóbb 7:1 arányban ütötték ki a Szenicét. „Tegnaptól már mindenki az előttünk álló mérkőzésre összpontosít. A Zsolna annak ellenére is egy remek csapat, hogy nem indították jól az idényt, és több váratlan vereséget is elszenvedtek. Alaposan fel kell belőlük készülnünk, ahogy azt a Rózsahegy és a Slovan ellen is tettük. Idahaza, saját közönség előtt könnyebb futballoznunk. Nem lehet más célunk, mint ismét kiszolgálni ezt a fantasztikus szurkolótábort, és itthon tartani a három pontot,” mondja elszántan a párizsi születésű fiatal középpályás, aki harmadik dunaszerdahelyi idényét kezdte.

