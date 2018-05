Ružomberok-DAC – Rossi: Elképesztő módon támogattak a szurkolók, megérdemlik az Európa Ligát!

Marco Rossi (DAC): "Mindenekelőtt köszönetemet szeretném kifejezni a stábunknak, realizációs teamünknek, egyszersmind a játékosoknak azt, hogy nemcsak magas színvonalon játszó futballisták, hanem jó emberek is. Hasonlóan köszönettel tartozom a klub vezetésének és a szurkolóknak, akik csaknem az egész idény alatt a csapat tizenkettedik játékosa voltak. Elképesztő módon támogattak bennünket, amiért meg is érdemelték az európai kupaszereplést érő helyezést. A meccs elején kissé feszültek voltunk, de nagyon sokat számított, hogy az első és a második adandó helyzetünkből is sikerült betalálnunk."

Norbert Hrnčár (Ružomberok): "Először is szeretnék gratulálni kollégámnak a hatalmas sikerhez. Azt kívánom nekik, hogy jussanak minél messzebbre az Európa Ligában, minimálisan a csoportkörbe. Dunaszerdahely mint klub ezt megérdemli. Nekünk hatalmas problémáink voltak a védelmi alakzat felállításával, ugyanis fontos játékosaink estek ki. A védelmi vonalunkban elvesztettük a párharcokat, ezáltal az ellenfél helyzeteket tudott kialakítani, és büntetett is. Megérdemelten győztek."

A meccs:

MFK Ružomberok – FC DAC 1904 0:4

(TASR)