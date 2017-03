Poprád került be a Slovnaft Cup elődöntőjébe, otthon verte meg a DAC-ot!

Már négy perccel a kezdés után gólt kapott a DAC, Stanislav Šesták fejelte a hálóba a szögletet.

A DAC ezt követően sokáig irányította a játékot, de a mezőfölényt nem tudta gólra váltani. A 60. percben Kružliak bíró ráadásul kiállította Kontár Zoltánt, aki nem sokkal korábban lépett pályára. Kontár egyébként utolsó emberként szabálytalankodott az ellenfél támadójával szemben.

A végén a hazai csapat mindent egy lapra feltéve rohamozott, sorra alakította ki a helyzeteket az ellenfél kapuja előtt, de sehogy sem sikerült a labdát az ellenfél hálójába tuszkolni. Kapufát rúgott Šafranko, majd Pačinda is, a szabadrúgásoknál már Slávik is előre jött, ráadásul a hajrában a poprádi kapust is kiállította a játékvezető, miután időhúzás miatt megkapta a második sárgáját is.

Ezen a meccsen nem és nem ment a góllövés a DAC-nak. A végeredmény: DAC-Poprád 0:1, ami azt jelenti, hogy Poprád került be a Slovnaft Cup elődöntőjébe.

