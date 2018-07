Podbrezová-DAC – Hyballa: Épp azt várom a csapattól, ami az első gólt előzte meg

Marek Fabuľa (Podbrezová): "Nehéz mérkőzésre számítottunk egy magas színvonalat képviselő ellenfél ellen. Ehhez igazítottuk a taktikánkat, a mérkőzés első részében azonban ez kötöttebbé tette a játékunkat, és ezért történhetett, hogy az első félidőben az ellenfél jobban játszott. A térfélcsere után kijött a lépés számunkra, de sajnálatos módon a végén egy felesleges hiba döntött. Nem volt szerencsénk, de a teljesítményünkkel elégedett vagyok. Mindenképpen tovább dolgozunk a jövőben, hogy ilyen csapatok ellen is gyűjtsük a pontokat."

Peter Hyballa: (DAC): "Örülünk annak, hogy győzni tudtunk, még ha egy kis szerencsével is. Csak két napja vagyok a csapattal, élőben láttam őket játszani Tbilisziben, és csak egyszer, szombaton edzettünk együtt. Valamicskét beszéltünk a filozófiáról, az ellenfélről, de többre nem volt időnk. Az első félidő a mi részünkről nagyon jól sikerült, csak több labdát kellett volna a széleken megjátszani. A csapattól éppen azt szeretném, mint ami az első gólt előzte meg, több kreativitást a tizenhatoson belül. A második félidőben jobban kezdett az ellenfél, megérdemelten egyenlítettek, a vége azonban ismét nekünk kedvezett. Kockáztattunk, három csatárral játszottunk, és sokat tett a csapatnak a kiállítás is Bízom benne, hogy ez a győzelem kellő lendületet ad az Európa Liga mérkőzéseihez is."

A meccs:

(TASR)