Pavol Šafranko a DAC új szerzeménye

Pavol Šafranko Sztropkóban (Stropkov) született, és itt indult a pályafutása is. Tizenhat éves korától a sároseperjesi Tatranban szerepelt, míg az elmúlt évet kölcsönjátékosként Podbrezován töltötte. Összesen 32 találkozón lépett pályára az élvonalban, ezeken öt találatot jegyzett. Ősszel a vasgyáriak mezében 18/4 volt a mérlege, és egyike volt a Fortuna Liga azon 17 játékosának, akiket Ján Kozák szövetségi kapitány meghívott a januári, egyesült arab emirátusokbeli összetartásra. A 185 centiméter magas támadó be is mutatkozhatott a címeres mezben: Uganda és Svédország ellen is pályára lépett.

Šafranko hétfőn átesett az orvosi ellenőrzésen, ma pedig három és fél évre szóló szerződést kötött a DAC-cal. „Az első benyomásaim a klubról fantasztikusak. Az ősz végén vártam az ajánlatokat, és pont a dunaszerdahelyiek voltak a leggyorsabbak, legkonkrétabbak. Azt éreztem, hogy komolyan érdeklődnek irántam, ezért nem gondolkodtam sokat, és eljöttem megnézni a stadiont és a klub működését. Nagyon megtetszett Dunaszerdahely. Ami a céljaimat illeti, főleg azt szeretném, hogy a klub egyre feljebb jusson a táblázaton. Nem ígérem, hogy 20 gólt lövök. Most az lesz az elsődleges célom, hogy minél több mérkőzést nyerjünk,” árulta el a DAC újdonsült fiatal támadója.

„Pavol Šafranko már fiatalon megmutatta tudását az élvonalban és a válogatott mezben is. Az Európa-bajnokságra kijutott 21 éven alatti szlovák válogatottnak is fontos tagja, és nem véletlenül kapott meghívót a felnőtt nemzeti tizenegybe. Ezért nem hezitáltunk, és kivásároltuk a Tatrannal kötött szerződéséből. Šafranko érkezésével immár négy olyan játékosunk is van, aki lehetőséget kaphat a nyári U21-es Eb-n, és ennek nagyon örülünk,” jelentette ki a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

fcdac.sk