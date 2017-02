Ljubičic 2019 nyaráig hosszabbított a DAC-cal

Az FC DAC 1904 Dunaszerdahely labdarúgóklub és a huszonnyolc éves horvát védekező középpályás, Marin Ljubičić megegyeztek, így a futballista további két évig áll majd a klub alkalmazásában. A Hajduk Splitnél nevelkedő labdarúgó eredeti szerződése 2017. június 30-ig volt érvényes, melyet Ljubičić az elkövetkező napokban hosszabbít majd meg.

Marin Ljubičić 1988. június 15-én született Metković városában, a mai Horvátország területén. Profi pályafutását a Hajduk Splitnél kezdte, már tizenhét évesen bemutatkozhatott a horvát élcsapatban. Az NK Zadar együttesével is szerepelt a horvát élvonalban, majd három évet töltött az ukrán első ligás SC Tavrija Szimferopolnál. A 4-es számmal szereplő játékos 2015 januárjában érkezett Dunaszerdahelyre, és eddig 57 bajnoki mérkőzésen viselte a sárga-kék mezt, ezeken három gólt szerzett. A jelenlegi idényben eddig tizennégyszer lépett pályára. A téli felkészülés során abszolvált mérkőzéseken csapatkapitányként vezette az együttest.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a szerződéshosszabbítás részleteit sikerült ilyen gyorsan letisztázni, és hogy Marin is szeretett volna maradni Dunaszerdahelyen. Az elmúlt két évben Marin a pályán és azon kívül is tanúbizonyságot tett profizmusáról. Annak ellenére, hogy közeledett a szerződésének lejárta és több klub is érdeklődött a szolgálatai iránt, Marin szeretett volna továbbra is a DAC-projekt részese lenni, és segíteni abban, hogy a klub rálépjen a sikerhez vezető ösvényre” – jelentette ki a DAC sportigazgatója, Jan Van Daele.

„Nagyon boldog vagyok, hogy két évnyi együttműködés után további két esztendőre szóló ajánlatot kaptam a klubtól. Szeretném ezt megköszönni a vezetőségnek, és a pályán nyújtott teljesítményemmel igyekszem igazolni a döntésük helyességét” – mondta a 28 esztendős Marin Ljubičić.



fcdac.sk