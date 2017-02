László Csaba: "Igazságos a gól nélküli döntetlen"

Marek Fabuľa, a ŽP Podbrezová vezetőedzője: "A csapatom játékát nagyban befolyásolta, hogy csapatkapitányunk megsérült a bemelegítés során. Hiánya főként az első játékrészben mutatkozott meg. Meg kellett birkóznunk a helyzettel, hogy nehezen kerülünk játékba, le kellett vetkőznünk az idegességet. A meccs első részében ellenfelünk aktívabb, veszélyesebb volt, mint mi. A második játékrészre sikerült lehiggadnunk, és mindent megtettünk azért, hogy eredményesek legyünk. A mérkőzés csakis arról szólt, hogy ki szerzi meg az első gólt. Sajnos mi nem váltottuk gólra az ígéretes helyzetünkent, így nem is nyerhettünk. Nem volt szerencsénk. Az összecsapás gól nélküli döntetlennel ért véget, ami - tekintettel az öltözőben kialakult helyzetre - részünkről elfogadható és igazságos.

Kapcsolódó cikkek:

Fortuna Liga: ŽP Šport Podbrezová - FC DAC 1904 0:0 (Online)

ŽP Šport Podbrezová - FC DAC 1904 (0:0) FOTÓK

László Csaba, az FC DAC 1904 vezetőedzője: "Az eredmény igazságos. Az első félidőben nyomás alá helyeztük ellenfelünket, két nagy helyzetünk is volt. Főleg Davis lövése volt ígéretes, csak egy hajszál hiányzott a gólhoz. A második félidő első húsz percében a hazaiak átvették az irányítást, hosszú labdákkal játszottak, gólt akartak lőni. A Podbrezová legnagyobb helyzeténél, az ominózus fejesnél nagy szerencsénk volt, és Slávik kapus védése is jónak bizonyult. Ezután sikerült újra felülkerekednünk az ellenfélen, a mérkőzés újra nyitott lett. Pačinda is eldönthette volna a meccset, de sajnos ő sem találta el a kaput. A pálya egyébként nem volt a legjobb állapotban, és ez a játékra is rányomta a bélyegét, ugyanakkor úgy vélem, hogy az elért döntetlen rendben van."

(parameter/TASR)