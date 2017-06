Ismét Erik Pačinda a DAC házi gólkirálya

Erik Pačinda sorozatban másodszor lett a DAC házi gólkirálya. A 2015/16-os, első dunaszerdahelyi idényében 31 alkalommal lépett pályára, tíz találatig jutott. Idén 26 meccsen 8 gólt lőtt. Összesítve tehát 18-szor talált be a DAC színeiben, ezzel már a kilencedik a klub örökranglistáján.

Pačindánál még többször volt eredményes a 2016/17-es évadban Pavol Šafranko, aki tíz gólt szerzett, ám ebből négyet még ősszel a Podbrezová színeiben. Hat tavaszi találatával Pačinda mögött a második lett a házi rangsorban.

A DAC eddigi 22 élvonalbeli idénye során csak hat olyan játékos volt, aki kettő vagy több alkalommal is elnyerte a csapat legjobb góllövője címet: Pavol Diňa (ő az egyetlen, akinek ez háromszor is sikerült), Tibor Mičinec, Bari Jenő, Milan Rimanovský és Szarka Ákos után most Erik Pačinda (mindegyik kétszer) neve került fel a dicsőséglistára.

Egy idény során a legtöbbször Pavol Diňa volt eredményes, az 1993/94-es bajnoki szezonban 19 találatig jutott, amivel egyúttal a liga legjobb góllövője is ő lett. Diňa máig az egyetlen DAC-játékos, aki az élvonalban gólkirály lett.

1985/86 Majoros György 7 1986/87 Rudolf Pavlík 11 1987/88 Tibor Mičinec 9 1988/89 Tibor Mičinec 12 1989/90 Radko Király 7 1990/91 Pavol Diňa 10 1991/92 Štefan Maixner 9 1992/93 Pavol Diňa 13 1993/94 Pavol Diňa 19 1994/95 Vladimír Weiss 4 Kianek Zsolt 4 Zsákovics Tibor 4 Bari Jenő 4 Jozef Ürge 4 1995/96 Bari Jenő 8 Milan Rimanovský 8 1996/97 Milan Rimanovský 9 1997/98 Jaroslav Mašek (CZE) 4 1999/00 Simon Gyula 6 Radványi Miklós 6 2008/09 Leo Kweuke (CAM) 11 2009/10 Samuel Koejoe (NED) 7 2010/11 Harsányi Zoltán 4 2011/12 Dzon Delarge (CON) 8 2013/14 Szarka Ákos 4 2014/15 Szarka Ákos 5 2015/16 Erik Pačinda 10 2016/17 Erik Pačinda 8

