Hétvégén a DAC B számára is indul a tavasz

A DAC B a tabella hetedik helyéről vég neki a tavaszi folytatásnak. Az együttes a 36 esztendős Branislav Fodrek irányítása alatt végig hazai környezetben készült fel a szezon második felére.

„A B-csapat őszi gerince alapos változásokon ment keresztül: Kollár, Fertaľ, Tóth és Kelemen távozott, míg Végh Bősön, Švihel pedig Dénesdtorcsmisérden (Dunajská Lužná) folytatja kölcsönjátékosként. Az érkezők Roman Sabler, Ivan Alex és Jozef Olejník. Nagyon örülök annak, hogy hosszantartó sérülésük után Hubert és Varga is bekapcsolódhatott az edzésprogramba. Az A-csapatból is érkeztek futballisták, és csakúgy, mint ősszel, a tavaszi meccsekre is velük fogjuk feltölteni a játékoskeretet. Szeretnénk folytatni az őszi szezonban megkezdett munkát, a hazai találkozókból viszont igyekszünk majd mindenképpen többet kihozni. Hazai pályán is egy erős együttes akarunk lenni, hiszen szerintem ősszel túl sok pontot szórtunk el odahaza. Meccsről meccsre haladunk, mindegyik találkozón győzelmi szándékkal lépünk majd pályára, a futballban ugyanis elsősorban az eredményesség számít. Természetesen a mi esetünkben az is fontos, hogy a fiatal játékosok fejlődjenek, és idővel képesek legyenek versenyhelyzetet teremteni az A-csapat labdarúgói számára” – jelentette ki Branislav Fodrek, a DAC B vezetőedzője.

Az együttes alapkeretének tagjai: Milošovič, Olejník - Varga, Polák, Pagáč, Bazsó, Ivan, Csóka, Sandal, Moďoroši, Nagy, Hubert, Sabler

Távoztak: Kollár, Fertaľ, Tóth, Kelemen, Végh és Švihel

A felkészülési mérkőzések eredményei:

DAC B-Ligetfalu 4:2

DAC B-Nagyszombat B 1:4

DAC B-Gyirmót II 2:0

Puskás Akadémia II-DAC B 2:2

DAC B-Maniga (Malženice) 4:0

DAC B-Fél (Tomášov) 6:3

DAC B-Slovan B 2:0



A DAC B vasárnaponként, hivatalos játékidőben (délután) játssza a hazai találkozóit Nyékvárkonyban.

A DAC B mérkőzései a III. liga tavaszi részében:



2017.03.05 14:30, FC Horses - DAC B

2017.03.12 10:30, FC Baník HN Prievidza & Handlová - DAC B

2017.03.18 15:00, DAC B - MFK Dubnica nad Váhom

2017.03.26 15:00, FKS Nemšová - DAC B

2017.04.02 15:30, DAC B - ŠK LR CRYSTAL

2017.04.09 15:30, ŠK 1923 Bős - DAC B

2017.04.16 16:00, DAC B - MŠK Púchov

2017.04.23 16:00, TJ KOVO Beluša - DAC B

2017.04.30 16:00, DAC B - TJ DRUŽSTEVNÍK Nagyölved (Veľké Ludince)

2017.05.07 16:30, MFK TOPVAR Topoľčany - DAC B

2017.05.10 16:30, DAC B - MŠK-THERMÁL Nagymegyer

2017.05.14 16:30, DAC B - FC Negyed

2017.15.20 17:00, KFC Komárom - DAC B

2017.05.24 17:00, FKM Érsekújvár - DAC B

2017.05.27 17:00, FK SLOVAN Vágsellye - DAC B

2017.06.04 17:00, DAC B - ŠK Surány (Šurany)

2017.06.07 17:00, DAC B - FC SLOVAN Galánta

2017.06.18 17:00, DAC B - FC ViOn Zlaté Moravce -Vráble B



(fcdac.sk)