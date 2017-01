Harmadik előkészületi mérkőzését elvesztette az FC DAC 1904 - FC

Az Arsavint is felvonultató kazah Kairat Almaty Vorogovszky 73. percben szerzett találatával győzött. Holnap 13 órától már az utolsó törökországi edzőmeccs következik.

Barátságosnak egy picit sem mondható, szeles, hűvös időben mérkőzött meg a dunaszerdahelyi csapat a kazah bajnokság ezüstérmesével.

A hétvégi dupla mérkőzés első felvonása során csak 12 játékost küldött színre László Csaba vezetőedző, a többiekkel a holnapi összecsapáson számít.

Az első negyvenöt percben mezőfölényben játszott az ellenfél, helyzetbe azonban csak a félidő végen került, Slávik Gohou és Isael lövésénél is nagyot védett. Fordulás után is nagy volt az iram, jobban kiegyenlítődött a játék, és volt pár ígéretes akciója a DAC-nak is, de a sorozatos cseréket végrehajtó Kairat a 73. percben Vorogovszky áltál megszerezte a győztes találatot.

Holnap következik a DAC utolsó felkészülési mérkőzése a törökországi összpontosítás során, 13 órától a bolgár FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa ellen lépünk pályára.

FC DAC 1904 - FC Kairat Almaty 0:1 (0:0)

Maxx Royal Sport Center, Belek, Törökország, 2017. január 28., 17.00 ó (15.00 CET), napos, szeles idő, +9°C

Gólszerző: 73. Vorogovszky

DAC: Slávik - Zsivkovics, Šatka (70. Michalík), Huk, Davis - Ljubičić, Kontár - Štepanovský, Simon, Vida - Šafranko. Edző: László Csaba.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 3:6, mellé 4:4

Szöglet - 3:5

Les - 1:2

fcdac.sk