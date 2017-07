Gól nélküli döntetlennel végződött az FC DAC 1904 - FC FASTAV Zlín előkészületi meccs

Az új idény előtti ötödik - és egyben utolsó - felkészülési találkozón ma az aktuális cseh kupagyőztes, csehszlovák Szuperkupa-győztes és EL-csoportkörben szereplő Zlínt fogadtuk. Marco Rossi keretéből ma is hiányzott a panamai válogatottal a Gold Cup-pon szereplő Davis, valamint a maródi listán lévő Almási, Kontár, Aluku, Mervó és Pačinda ötös. Rossi összesen 19 játékost küldött a pályára, köztük a 27-éves olasz szélsőt, Leandro Martinezt is.

A tavaszi ligarajt előtti főpróbához hasonlóan ezúttal is szépszámú nézősereget vonzott a Zlín elleni párharc, és most is gólnélküli döntetlen született. A kétezer szurkoló előtt játszott találkozón kevés helyzetet dolgoztak ki a csapatok, főleg a küzdelem dominált. A DAC számára Čmelík előtt adódott a legnagyobb helyzet, a túloldalon Diop célzott pár lépésről mellé.

Egy hét múlva már bajnoki pontokért harcolunk: a 2017/18-as évad nyitófordulójában július 22-én, szombaton 20:30-kor az előző idény meglepetéscsapatát, a Zólyombrézót fogadjuk.

FC DAC 1904 - FC FASTAV Zlín 0:0

MOL Aréna, 2017. július 15., 17.00 ó, napos, szeles idő, +20°C

Góllövők: -

DAC: Macej - Živković (81. Kosorin), Šatka (69. Kocsis), Huk (81. Kwin), Koštrna - Ljubičić - Ľupták (61. Domonkos), Simon (72. Moďoroši) - Čmelík (75. Mészáros), Šafranko (46. Martinez), Vida (65. Divković). Edző: Marco Rossi.

STATISZTIKA:

Lövés - kapura 2:1, mellé 1:5

Szöglet - 2:3

Les - 0:2

