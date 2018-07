Fortuna Liga: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2 (Online)

EREDMÉNY:

FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2 (0:1)

Gólszerzők: 50. Mikuš – 29. Pačinda, 90+2. Vida K.

Játékvezetők: Sedlák

Sárga lapok: Baran, Obročník, Mejri - Ljubičič

Piros lap: 88. Mejri (Podbrezová)

Nézőszám: 1750

A csapatok összeállításai:

Železiarne Podbrezová: Kuciak – Magda, Krivák, Bartoš, Turňa – Obročník, M. Baran – Bernadina (67. Wiezik), Leško, Breznaník (75. Mejri) – Mikuš

DAC: Macej – Koštrna, Šatka, Huk, Davis (90.+3 Záhumenský) – M. Vida – Treťjakov (60. Ljubičič), Herc, K. Vida, Pačinda – Bayo

A DAC a mérkőzés jelentős részén a kezében tartotta az irányítást, a második félidő elején történt egyenlítés azonban kissé megzavarta őket. A végén ismét sikerült nyomás alá helyezniük az ellenfelet, aminek eredménye egy megérdemelt gól lett. Peter Hyballa győzelemmel debütál a sárga-kékek kispadján, és ugyan a mutatott játék nem volt kimondottan tetszetős, a program sűrű, és a három pont még a jó játéknál is többet ér most.

Edzői vélemények:

Podbrezová-DAC – Hyballa: Épp azt várom a csapattól, ami az első gólt előzte meg

További mérkőzések:

FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:1)

Gólszerzők: 14. Brašeň – 15. Holman, 55. Cmiljanič, 63. Savičevič, 74. Šporar.

MFK Ružomberok - ŠKF Sereď 0:0

FK Senica - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)

Gólszerző: 40. Čonka (öngól).

Hétfőn játsszák:

FC Nitra - AS Trenčín

KEZDŐCSAPATOK:

FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Magda, Krivák (C), Bartoš, Turňa – Obročník, M. Baran – Bernadina, Leško, Breznaník – Mikuš. Cserék: Drobnjak – Tereščenko, Mejri, Mojžiš, Mojžiš, Kopičár, Więzik.





FC DAC 1904: Macej – Koštrna, Šatka, Huk, Davis – Vida M. – Tretiakov, Herc, Vida K., Pačinda (C) – Bayo. Cserék: Jedlička – Ljubicić, Koné, Divković, Šimčák, Záhumenský.

Sűrű hetek vannak a DAC mögött és előtt is, ugyanis az Európa Liga selejtezőköreinek mérkőzéseivel jóval intenzívebbé váltak a sárga-kékek napjai. Ez egyrészt jelenthet jót is, hiszen a bajnokság kezdetére már túlvannak első tétmeccseiken, továbbjutásuk fejben, pszichikailag is segítheti a csapatot, ugyanakkor fizikailag épphogy hátrányt jelenthet a játékosok számára a meccssűrűség.

A DAC már lejátszott két tétmeccset:

Dinamo Tbiliszi – FC DAC 1904 1:2

FC DAC 1904 – Dinamo Tbiliszi 1:1

Előzmény:

Ľubomír Šatka: Jól kell kezdenünk a bajnoki idényt!

"Figyelni foglak benneteket!" - így búcsúzott Marco Rossi a játékosaitól (videó)

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2017. október 14.: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 0:2

2017. július 22.: FC DAC 1904 - FK Železiarne Podbrezová 1:0

2017. május 14.: FC DAC 1904 - ŽP Šport Podbrezová 2:2​

2017. február 18.: ŽP Šport Podbrezová - FC DAC 1904 0:0

2016. szeptember 17.: FC DAC 1904 - ŽP Šport Podbrezová 0:0

(parameter)