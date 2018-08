Fortuna Liga: FC Nitra – FC DAC 1904 2:3 (Online)

EREDMÉNY:

FC Nitra – FC DAC 1904 2:3 (1:0)

Gólszerző: 44. Šimončič, 58. Vestenický – 65. Pačinda, 69., 94. Bayo.

Sárga lap: Kóňa, Šimončič, Abdulrahman - Herc, Kalmár.

Játékvezető: Kružliak – Mókoš, Ferenc

A csapatok összeállításai:

Nitra: Hroššo - Kuník, Farkaš, Križan, Chovanec - Šimončič (66. Machovec), Fábry (85. Charizopulos), Kóňa - Kotrík (75. Steinhübel), Vestenický, Abdulrahman

DAC: Jedlička - Koštrna, Šatka, Koné, Šimčák - Huk - Vida M. (62. Pačinda), Herc, Kalmár - Vida K. (81. Divkovič), Bayo

Elképesztő utolsó harminc percet produkált a DAC. Elsőre úgy tűnt, hiába támadnak többet, fölényük meddő marad, pláne a második bekapott gól után. Máshogy is alakulhatott volna, hiszen a hazaiaknak is akadt még lehetőségük a DAC egyenlítése után is, végül azonban a DAC húzta be a meccset. A szerencse is kellett hozzá, meg egy vadállat Bayo!

További mérkőzések:

MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:2)

Gólszerzők: 90+2. Bednár – 6. Hološko, 25. van Haaren

AS Trenčín - ŠKF iClinic Sereď 5:1 (2:0)

Gólszerzők: 23., 90. Sleegers, 37. El Mahdioui, 54. Umeh, 89. Čataković, 90. Sleegers – 64. Gatarić

Korábban:

MFK Ružomerok - MŠK Žilina 3:1 (1:1)

Gólszerzők: 3. Gál Andrezly, 62., 67. Ismar – 18. Kaša.

FC Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava 1:0 (0:0)

Gólszerző: 56. Leško

FC ViON Zlaté Moravce - FK Senica 4:0 (1:0)

Gólszerzők: 3. Ewerton, 52. Orávik (11-esből), 58. Ďubek, 82. Čögley

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉS UTÁN:

KEZDŐCSAPATOK:

FC Nitra: Hroššo – Kuník, Farkaš, Križan, Chovanec – Šimončič (C), Fábry, Kóňa – Kotrík, Vestenický, Abdulrahman.

Cserék: Šípoš – Fabiš, Chobot, Macho, Machovec, Charizopulos, Steinhübel.



FC DAC 1904: Jedlička – Koštrna, Šatka, Koné, Šimčák – Huk (C) – Vida M., Herc, Kalmár – Vida K., Bayo.

Cserék: Slančík – Ljubicić, Pačinda, Divković, Špiriak, Davis, Záhumenský.

A DAC eddigi bajnoki meccsei:

2. forduló: FC DAC 1904 – Zemplín Michalovce 4:1

1. forduló: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2

Az EL-meccsek:

Dinamo Minszk – FC DAC 1904 4:1

FC DAC 1904 – Dinamo Minszk 1:3

Dinamo Tbiliszi – FC DAC 1904 1:2

FC DAC 1904 – Dinamo Tbiliszi 1:1

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2017. november 26.: FC DAC 1904 - FC Nitra 0:0

2017. augusztus 26.: FC Nitra – FC DAC 1904 3:1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉS ELŐTT:

