Fortuna Liga: FC DAC 1904 – Zemplín Michalovce 4:1 (Online)

EREDMÉNY:

FC DAC 1904 – Zemplín Michalovce 4:1 (3:0)

Gólszerzők: 27., 30. Bayo, 32. Kalmár, 74. Vida K. – 88. Kurminowski

Játékvezetők: Ochotnický – Galo, Čajka

Sárga lapok: Ljubičič, Vida K. - Vaščák

Nézőszám: 6118

Osztálykülönbséggel győzött a DAC a nagymihályiak ellen, és még ilyen arányú győzelem is teljesen megérdemelt volt. Pačinda nélkül is jól muzsikált a középpálya és a támadósor, Kalmár, Vida Krisz és Bayo is remekelt ezen a meccsen, könnyed játékot mutattak, kreatívan támadtak, és számos pofás helyzetet dolgoztak ki. Két száz százalékos csapat maradt a második forduló végére, és ha ez a teljesítmény megmarad, akkor a DAC bajnoki ambíciói egyáltalán nem légből kapottak.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉS UTÁN:

KEZDŐCSAPATOK:

FC DAC 1904: Macej – Šimčák, Huk, Šatka, Koštrna – Herc, Ljubicić (C), Kalmár – Vida K., Bayo, Pačinda.

Cserék: Jedlička – Koné, Almási, Vida, Divković, Davis, Záhumenský.



MFK Zemplín Michalovce: Kira – Žofčák (C), Grič, Kavka, Rota – Bednár – Kolesár, Harutyunyan, Turik, Vaščák – Sulley.

Cserék: Dráb – Begala, Diarra, Kolesár, Špak, Kurminowski.

A DAC eddigi bajnoki meccse:

1. forduló: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 1:2

Az EL-meccsek:

FC DAC 1904 – Dinamo Minszk 1:3

Dinamo Tbiliszi – FC DAC 1904 1:2

FC DAC 1904 – Dinamo Tbiliszi 1:1

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzései:

2018. február 24.: FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 2:0

2017. szeptember 24.: MFK Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 1:2

2017. április 22.: Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 1:2

2016. november 26.: FC DAC 1904 - Zemplín Michalovce 2:1

2016. augusztus 20.: Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 1:0

2016. április 19.: Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 1:1

2015. november 20.: FC DAC 1904 - Zemplín Michalovce 3:1

