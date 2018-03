Fortuna Liga: FC DAC 1904 – MKF Ružomberok 3:0 (Online)

EREDMÉNY:

FC DAC 1904 – MKF Ružomberok 3:0 (1:0) Gólszerzők: 2. Černák, 50. Pačinda, 66. Šatka Játékvezetők: Kráľovič – Ferenc, Galo Sárga lapok: Koštrna - Qose Piros lap: 39. Macík (Ružomberok) Nézőszám: 5111

A csapatok összeállításai: DAC: Macej – Koštrna (70. Blackman), Huk, Šatka, Záhumenský – Herc, Simon, Kalmár – Černák (67. Divković) Pačinda, Davis (61. Vida) Ružomberok: Macík – Jonec, Maslo, Menich, Pikk – Qose, Ľupták, Gešnábel (73. Gerec) – Daniel (81. Kupec), Haskič (42. Urminský), Gál-Andrezly További mérkőzések - alsóház (bennmaradásért):

ViOn Zlaté Moravce - FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:0) Gólszerző: 82. Leško (11-esből)

MFK Zemplín Michalovce - 1. FC Tatran Prešov 0:0

FK Senica - FC Nitra 0:1 (0:0) Gólszerző: 61. Šimončič.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉS UTÁN:

A DAC tavasszal továbbra is veretlen, hálója pedig érintetlen - holott Macej kapus ezen a meccsen többször is tett érte, hogy ez ne maradjon így. Összességében a DAC teljesen megérdemelten győzött, még ha a kapus kiállításának jogossága továbbra is vitatott. Ennek ellenére végig irányították a mérkőzést, néhány hibát leszámítva nem hagytak kellő teret az ellenfélnek.

KEZDŐCSAPATOK:

FC DAC 1904: Macej – Koštrna, Šatka, Huk, Záhumenský – Davis, Pambou, Kalmár – Černák, Pačinda (C), Herc. Cserék: Jedlička – Živković, Rodolfo, Kontár, K. Vida, Divković, Mervo.





MFK Ružomberok: Macík – Jonec, Maslo (C), Menich, Pikk – Qose, Ľupták, Gešnábel – Daniel, Haskič, Gál-Andrezly. Cserék: Urminský – Kupec, Maslo, Takáč, Kostadinov, Gerec, Čapek.

Az alapszakasz befejezése után a tabella 3. lépcsőfokán tanyázó DAC a felsőházban, a bajnoki címért, az európai kupaszereplésért csatázók mezőnyében, folytatja a pontvadászatot. Ami a tabellát illeti, az együttesek megőrizték az eddig szerzett pontokat és gólkülönbségüket. Ismét mindenki mindenkivel kétszer találkozik (egyszer otthon, egyszer idegenben), ami tíz összecsapást jelent csapatonként. Bővebben...

További mérkőzések - felsőház:

Szombat:

14.00: FC DAC 1904–MFK Ružomberok (játékvezető: Kráľovič).

15.00: AS Trenčín–Spartak Trnava (Marhefka).

Vasárnap:

15.20: MŠK Žilina–Slovan Bratislava (Sedlák).

A két csapat korábbi összecsapásai:

2017. október 28.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1

2017. augusztus 6.: FC DAC 1904 - MFK Ružomberok 1:1

2017. május 27.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 2:0

2017. március 4.: FC DAC 1904 – MFK Ružomberok 1:1

2016. október 1.: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 2:2

A DAC bajnoki meccsei az alapszakaszban:

22. forduló: FC DAC 1904 – Spartak Trnava 0:0

21. forduló: FC DAC 1904 – MFK Zemplín Michalovce 2:0

20. forduló: FK Senica – FC DAC 1904 0:2

19. forduló: FC DAC 1904 - ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:3

18. forduló: Tatran Prešov – FC DAC 1904 0:0

17. forduló: FC DAC 1904 - FC Nitra 0:0

16. forduló: MŠK Žilina – FC DAC 1904 0:0

15. forduló: FC DAC 1904 - ŠK Slovan Bratislava 2:1

14. forduló: MFK Ružomberok – FC DAC 1904 1:1

13. forduló: FC DAC 1904 – AC Trenčín 1:2

12. forduló: FK Železiarne Podbrezová – FC DAC 1904 0:2

11. forduló: Spartak Trnava – FC DAC 1904 2:0

10. forduló: MFK Zemplín Michalovce – FC DAC 1904 1:2

9. forduló: FC DAC 1904 – FK Senica 1:0

8. forduló: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble–FC DAC 1904 2:3

7. forduló: FC DAC 1904 – Tatran Prešov 0:0

6. forduló: FC Nitra – FC DAC 1904 3:1

5. forduló: FC DAC 1904 - MŠK Žilina 4:2

4. forduló: Slovan Bratislava – FC DAC 1904 1:1

3. forduló: FC DAC 1904 - MFK Ružomberok 1:1

2. forduló: AS Trenčín - FC DAC 1904 1:2

1. forduló: FC DAC 1904 - FK Železiarne Podbrezová 1:0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A MÉRKŐZÉS ELŐTT (felsőház/alsóház):

