Fortuna Liga, 30. forduló: Karnyújtásnyira került az új klubrekordtól a DAC

Ha sikerrel járna, klubrekordo(ka)t döntene meg. Egyébként a remekbe szabott tavaszi szereplésnek köszönhetően 2017-ben a László-legénység a Fortuna Liga legeredményesebb alakulata. Tavasszal napjainkig 19 pontot (5 győzelem, négy döntetlen, gólkülönbsége 13:4) gyűjtött be. Azt is tudni kell, hogy a dunaszerdahelyiek vendégként még nem zsákmányoltak három pontot a ViOn stadionjában. Ezen is változtatni kellene. A DAC szakmai stábja ezúttal nem küldheti csatába a mandulagyulladással bajlódó Ľubomír Šatkát. Mervó Bence viszont már bevetésre vár, s csupán az edzőn múlik, mikor debütál sárga-kék szerelésben.

Őszi eredmények: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble–DAC 1:1 (8. forduló), DAC FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0 (19. forduló).

A 30. forduló műsora

Május 6. (szombat):

19.00: Tatran Prešov–ŽP Šport Podbrezová (játékvezető: Prešinský – Poprad), FK Senica–MFK Ružomberok (Vlk), MFK Zemplín Michalovce–MŠK Žilina (A. Somoláni).

Május 7. (vasárnap):

15.20: AS Trenčín–Spartak Trnava (Marhefka),

17.30: FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble–FC DAC 1904 (Glova).

Szabadnapos: Slovan Bratislava.

A bajnokság állása:

1. Žilina x 26 x 19 x 4 x 3 x 70:22 x 61

2. Slovan x 27 x 16 x 3 x 8 x 46:29 x 51

3. Podbrezová x 26 x 11 x 8 x 7 x 30:24 x 41

4. Trenčín x 27 x 12 x 5 x 10 x 43:42 x 41

5. Ružomberok x 26 x 11 x 7 x 8 x 48:36 x 40

6. DAC x 26 x 9 x 10 x 7 x 32:28 x 37

7. Trnava x 26 x 9 x 7 x 10 x 26:32 x 34

8. Michalovce x 27 x 8 x 5 x 14 x 34:50 x 29

9. Senica x 27 x 6 x 7 x 14 x 21:30 x 25

10. Zl. Moravce x 26 x 5 x 7 x 14 x 25:44 x 22

11. Prešov x 26 x 3 x 9 x 14 x 15:53 x 18

Megjegyzés: A Myjava kilépett a bajnokságból, eredményeit törölték.

ái