FK Senica- FC DAC – Rossi: "Jól felkészültünk, és kellően motiváltak voltunk"

Ton Caanen (FK Senica): „Csalódást keltő eredmény született számunkra. Büszke vagyok a játékosaimra, mivel a pályán hagyták a szívüket, követték a taktikát, küzdöttek, teljes erőből igyekeztek. Meg kell dicsérnem a csapatomat, mert az ellenfelünknek nem engedtük, hogy a kedvenc kombinatív játékukat játsszák. Az igazság az, hogy a DAC-nak nagy a játékosminősége, ma ez volt a döntő tényező. Mi ma nem játszhattunk úgy, mint a felkészülési mérkőzéseken, könnyű labdákat veszítettünk, és ez sokba került. Az elsőtől az utolsó percig jó mérkőzés volt, mindkét fél pozitívan állt hozzá, nagyon fér meccs volt, a sárga lapok ellenére.“

Marco Rossi (DAC): „Már a mérkőzés előtt tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz Senicán, ezért különböző dolgok is motiváltak bennünket. A Senica nagy átalakításon ment át: új csapat, új szponzor, új edző. Nem tudtuk, hogy mit várjunk a Senicától – annak ellenére, hogy láttuk Törökországban a Subotica elleni felkészülési mérkőzésüket. Láttuk a rendszerüket, de túl sok információt nem tudtunk róluk. Több kérdőjel is volt a mérkőzés előtt, de úgy gondolom, hogy jól felkészültünk, és kellően motiváltak voltunk. Már az első félidőben is több lehetőségünk volt, de hiányzott a pontosság. A második játékrészben sikerült gólt szereznünk és megérdemeltem győztünk.“

A mérkőzés:

