FC DAC 1904: Világi Oszkár köszöntője az új főlelátó átadása előtt

Kedves DAC-drukkerek!

A nagy DAC álom beteljesedésének egy fontos pillanatához érkeztünk el a mai napon. A főtribün átadása egy újabb komoly lépés célunk, egy igazi modern futballklub megteremtése felé.

A stadion egy templom szellemiségét sugallja monumentális oszlopaival, a körfolyosójával, a belső stadion hatalmas terével, amely mégis sugallja egy szentély zártságát. A főlelátó szervesen illeszkedik mindehhez, hisz belépőtere szintén egy magas tér, amely, követve a többi belépőkapu építészeti megoldását, leszűkül, de a szűk kapu mögött újra felsejlik a fű zöldje és a belső tér fényessége. Az emeletek óriási ablakain beömlő fény mintegy jelzi, hogy közelebb kerültünk az ég végtelenségéhez.

A belső terek színvilágában visszatérünk a DAC gyökereihez, Csallóköz természeti szépségéhez, a búzamezők hullámaihoz, a napraforgók sárga színeihez, vizeink kékségéhez. Mindez együtt harmóniát és belső melegséget sugall.

A stadion külső terei Ambrus Csaba és kollegái alkotása, a belső terek pedig Hegyi Andrea és kollegái munkája. Akik megnézték a tegnap esti videofelvételt, láthatták, csak egy rövid pillanatát annak a heroikus munkának, amely eredménye, hogy ma készek leszünk fogadni nézőinket. Az, hogy tizenegy hónap alatt sikerült mindezt felépíteni, egy igazi nagy tett, amely jelzi mindazt az elszántságot, amely jellemzi a DAC minden mozdulatát, legyen az futball, stadionépítés, az akadémia terjeszkedése, de akár a mindennapi munka, amely a klubban folyik.

A stadion építésével egy időben akadémiánk is bővült három speciális és két reguláris méretű pályával, és ha minden igaz, akkor év végéig még két pályát és öltözőket is sikerül megépíteni. Jövő héten a csapat is elhagyja a régi öltözőit, és beköltözik a régi Duna Szálló, a későbbi Bonbon Hotel épületébe, amely a DAC főhadiszállása lesz. Így is visszatérünk a gyökereinkhez, hisz ezen épület volt a nyolcvanas évek DAC-sikereinek fontos helyszíne, ahonnét Weisz Misi bácsi, ahogy mindenki hívta őt, irányította a klubot, és szervezte annak anyagi hátterét.

Mindez nem lehetne valóság azon emberek önfeláldozó munkája nélkül, akik nap mint nap tették a dolgukat, és mindig jóval többet, hisz ezen heroikus cselekedeteket csak óriási hittel és küzdeni akarással bíró emberek bírnak véghezvinni.

Nehéz neveket felsorolni, hisz tegnap este is mintegy száz ember volt az épületen, és nagy részük már sorozatban több hajnalt látták az épület ablakain felsejleni. Akinek mindenképpen nagy köszönet jár, az Csápai Bernadett, Hajdú Marek, Mészáros Lóránt, idősebb és ifjabb Tóth Tibor, Rohál Gabriella és Kovács Attila, akik összefogták és szervezték a munkálatokat. Köszönet az Avastav minden munkásának, akik Gányovics Ervin vezetésével fővállalkozóként harcoltak az elemekkel és anyagokkal. Köszönet minden alvállalkozó cég munkásainak, hogy néha szinte hangyabolyhoz hasonló közegben tudtak dolgozni egymás mellett. Köszönet az Adif minden tervezőjének és Hegyi Andreának és segítőjének, Álló Viktóriának. Mindazt, hogy segítettek megálmodni és megvalósítani ezt a gyönyörű épületet.

Ha a mai nap után a pihenés következne, akkor talán felhőtlen lenne a boldogságunk, de holnap minden folytatódik, hisz még rengeteg munka vár ránk, de remélhetőleg jövő tavasz végére mi is megpihenhetünk az alkotás boldogságával szívünkben.

Határtalan szenvedéllyel,

Világi Oszkár

Utolsó simítások az új fő lelátón



(fcdac.sk)