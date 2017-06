FC DAC 1904: Rossi bemutatta szakma stábját

Három asszisztens segíti majd Marco Rossi munkáját a DAC-nál. Változás történt a kapusedző posztján, és új lett a csapatvezető is – írja az fcdac.sk .

Az új szezonnak Marco Rossi vezetőedzővel vág neki a DAC. Az 52 éves olasz szakember, aki az elmúlt idényben magyar bajnokságot nyert a budapesti Honvéddel, két évre kötelezte el magát Dunaszerdahelyen.

Rossi munkáját három asszisztens fogja segíteni. Az egyik Branislav Fodrek, aki egyúttal a B csapat vezetőedzője is marad. Hasonló munkakörben dolgozott az előző évadban.

Az új edző honfitársai, Cosimo Inguscio és Giovanni Costantino voltak Rossi budapesti segítői az NBI-es győzelmet hozó szezon során. Constatino egyúttal a videóelemző szerepét is betölti majd.

A DAC új kapusedzője a negyvenéves cseh Martin Raška lett, aki ezt a posztot legutóbb a nagymihályi MFK Zemplín együttesénél töltötte be, ahol Patrik Macej is a védence volt. Aktív pályafutása során a Baník Ostrava, a Nagyszombat, vagy a dán Midtjylland hálóját is védte.

Az erőnléti edző továbbra is Gábriš Csaba, míg a csapatvezető posztján ifj. Karol Pecze váltja Dušan Chytilt.

A DAC szakmai stábja a 2017/18-as idényben:

Vezetőedző: Marco Rossi

Pályaedző: Branislav Fodrek, Cosimo Inguscio és Giovanni Costantino

Kapusedző: Martin Raška

Erőnléti edző: Gábriš Csaba

Csapatvezető: ifj. Karol Pecze

(a felvételen balról: Gábriš Csaba, Giovanni Costantino, Marco Rossi, Branislav Fodrek, Martin Raška és Karol Pecze; Cosimo Inguscio később csatlakozik a csapathoz)



fcdac.sk