Előkészületi mérkőzésen: FC DAC 1904 - FC Helsingør 1:1 (0:1) - videó

Ragyogó napsütésben és kellemes tavaszi időben játszotta a dán élvonal 13. helyezettje elleni edzőmeccsét a DAC. Ez volt a csapat első félkészülési mérkőzése a beleki összpontosításon és a negyedik a téli szünetben. Marco Rossi ezúttal 22 játékost küldött a pályára.

Egyforma taktikai felállásban kezdett a két gárda, és az első játékrészben nehezen keresték az utat az ellenfél kapujához. A DAC kezdeti aktivitását Zsivkovics koronázhatta volna a 21. percben, ám centikkel lemaradt Ljubičić remek beadásáról. A dánoknak négy perc múlva sikerült véghez vinniük az első valamirevaló akciót, ám Mortensen pontatlanul célzott. A 36. percben Pačinda szögletét Huk alig fejelte a jobb felső sarok fölé. Végül a DAC játékosai hátrányban vonultak pihenőre, mivel a 42. percben a saját térfelükön adták el a labdát, és Douglas büntetett - 0:1.

A fordulás után nyomás alá került a dán élvonal újonca, és fokozatosan születtek meg a DAC helyzetei. A 49. percben Čmelík bombája a felső kapufáról vágódott vissza a mezőnybe, Vida csapott le a ladára, de találatát les címén nem adta meg a játékvezető. Ezt követően Kalmár löketét üggyel-bajjal hárította a Helsingør kapusa, akinek Pačinda és Ljubičić jó kísérleteivel is meggyűlt a baja. A 69. percben már nem volt esélye, Koštrna szép megmozdulása után ugyanis Divković közelről a hálóba passzolt - 1:1. Tizenhárom perccel később Vida akár a győztes gólt is megszerezhette volna, ám Divković átadását közelről csak az odlalhálóba pöckölte. És mivel a túloldalon Stückler is kihagyta a kihagyhatatlant, maradt a döntetlen.

Holnap két edzés vár a DAC játékosaira, szerdán pedig máris következik az edzőtábor második mérkőzése - közép-európai idő szerint 13:30 órakor a bosnyák rekordbajnok FK Željezničar Sarajevo lesz az ellenfél.

FC DAC 1904 - FC Helsingør 1:1 (0:1)

Sueno Belek Hotel Field, Belek - Antalya, Törökország, 2018. január 29., szerda 15:00 ó (13:00 CET), napsütés, +17°C

Góllövők: 69. Divković - 42. Douglas

DAC: Macej (66. Slávik) - Huk (58. Blackman), Šatka (67. Špiriak), Záhumenský (27. Koštrna) - Zsivkovics (67. Koné), Simon (46. Vida), Ljubičić (74. Domonkos), Davis (74. Mervó) - Kalmár (74. Herc) - Černák (46. Čmelík), Pačinda (58. Divković). Edző: Marco Rossi.

Helsingør: Vaporakis - Gregor, S. Henriksen, Jörgensen - Bay, Basse, P. Olsen, Matheus - Holst - Douglas, Mortensen. Cserék: Kappenberger, Adnan, Køhler, Stückler, Akharraz, Frithzell. Edző: Christian Lønstrup.

STATISZTIKA:

Lövés: kapura 8:3, mellé 8:4

Szöglet: 7:1

Les: 3:2

fcdac.sk