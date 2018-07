EL-sorsolás: Orosz nagycsapattal játszhat a DAC a következő fordulóban

A svájci Nyonban, az UEFA székházában tartották ma 14:00 órától az Európa-liga 3. selejtezőkörének sorsolását a nem bajnoki ágon induló klubok számára. A DAC/Dinamo Minszk párost már a sorsolás előtt az 1. csoportba sorolták, nem kiemeltként. Így előre tudható volt, hogy a párharc győztesének az ellenfele a következő csapatokból kerül ki:

az Ajax Amsterdam - Sturm Graz párharc vesztese (Bl, 2. selejtezőkör)

a Maccabi Tel Aviv - Radnički Niš párharc nyertese (El, 2. selejtezőkör)

HNK Rijeka

az FC Aberdeen - FC Burnley párharc nyertese (El, 2. selejtezőkör)

Zenit Petrohrad

A DAC/Dinamo Minszk párharcból továbbjutót végül a Zenit Szentpétervár együttesével hozta össze a sorsolás. Az első mérkőzést augusztus 9-én idehaza, a visszavágót pedig egy héttel később idegenben játszanánk.

Előtte azonban még a DAC-nak sikeresen kell vennie a 2. selejtezőkört. A Dinamo Minszk csapatával előbb a MOL Arénában találkozik (2018. július 26-án, csütörtök este 21:00-kor), a visszavágóra jövő csütörtökön kerül sor a fehérorosz fővárosban. A párharc tehát újabb töltetet kapott, hiszen a továbbjutó kétszer is megmérkőzhet a nagynevű orosz csapattal.

Az ötmilliós Szentpétervárban székelő Zenit 2008-ban megnyerte az akkor még UEFA-kupa név alatt futó sorozatot, majd az Európai Szuperkupát is bezsebelte. Hazai porondon öt bajnoki címmel büszkélkedhet, az elsőt még a szovjet élvonalban (1984) a többit pedig az orosz Premier League-ben (2007, 2010, 2011/12, 2014/15) szerezte. Idén májusban az olasz nemzeti tizenegyhez távozó Roberto Mancinit a 42 éves Szergej Szemak váltotta a kispadon. Az egykori, 65-szoros orosz válogatott Szemak keretében olyan nevek szerepelnek, mint Róbert Mak, Igor Szmolnyikov, Artyom Dzjuba, Jurij Zsirkov vagy Braniszlav Ivanovics. A Gazprom által gazdagon támogatott klub otthona a 68 ezres Kresztovszkij Stadion, amelyen hét találkozót is rendeztek a nemrég befejeződött világbajnokság során, beleértve az egyik elődöntőt és a bronzmeccset is.

A többi szlovák és magyar csapat a következő ellenfelet kapta:

Balzan/ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Rapid Wien

Górnik Zabrze/AS TRENČÍN - Feyenoord Rotterdam

FC Ufa/NK Domžale - BUDAPEST HONVÉD/Progres Niederkorn

FC Sevilla/ÚJPEST - Žalgiris Vilnius/FC Vaduz

fcdac.sk/para