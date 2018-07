Dinamo Minszk: Mit kell tudni a DAC aktuális EL-ellenfeléről?

A Dinamo után Dinamo! A Dinamo Tbiliszi kiütése után a DAC európai kupatörténetének a hetedik ellenfele következik – a Dinamo Minszk. Az Európa-liga sikerrel megvívott első selejtezőkörét követően egy újabb, az egykori Szovjetunióból érkező gárdával, a szovjet bajnokság egyetlen fehérorosz győztesével és az előző idény ezüstérmesével találkoznak.

Hova utazik a csapat?

Minszk Fehéroroszország fővárosa és egyben legnagyobb városa, amely az ország közepén helyezkedik el. A gazdag történelme ellenére azonban Európa egyik legöregebb városa nem rendelkezik sok kulturális emlékművel, amelyeket a második világháborúban leromboltak. Már a szovjet időkben is képes volt a hamuiból újjáéledni Minszk, amely az ország központjává vált.

Hogyan jutnak el oda?

A Minszkbe való utazás kisé bonyolultabb, mint a grúziai volt. Vízum nélkül egyedül a minszki nemzetközi repülőtéren keresztül lehet Fehéroroszországba jutni, akkor is csak legfeljebb öt napra és megfelelő mennyiségű készpénzzel rendelkezve (nagyjából 23 euro/nap). Egyúttal szükséges az útlevél és a Fehéroroszország területén érvényes, legalább 10 000 euróig kiterjedő biztosítás is (www.mzv.sk).

Alapinformációk az ellenfélről:

Név: FC Dinamo Minszk

Az UEFA-rangsorban elfoglalt helyezés: 147.

Alapítás éve: 1927

A klub színei: fehér és kék

Stadion: a Dinamo Nemzeti Olimpiai Stadion – befogadóképesség: 22 246 néző

Város: Minszk (majdnem 2 000 000 lakos)

A klub legnagyobb sikerei: szovjet bajnok (1982); a Szovjet Kupa döntőse (1965, 1987); 7x fehérorosz bajnok (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1997, 2004); 3x Fehérorosz Kupagyőztes (1992, 1994, 2003); a Bajnokok Európai Kupájának negyeddöntőse (1983/84); az UEFA-kupa negyeddöntőse (1984/85); a Kupagyőztesek Európa-kupájának negyeddöntőse (1987/88).

Történelem

A DAC 30 év után juthat túl egy európai kupasorozat második körén, ehhez azonban egy olyan gárdát kellene búcsúztatni, amely 35 éve szerepelt először Európában. A Dinamo Minszk 1927-ben alakult. Már tizenhárom évvel ezt követően egyetlen fehérorosz klubként feljutottak a szovjet élvonalba, amelyet több kiesés és feljutás után 1982-ben meg is nyertek. A Szovjet Kupában is sikeresen szerepeltek, és az ország szétesése után a fehérorosz ligában és a kupában is több alkalommal végeztek az élen.

Európai kupasorozatok

A fehérorosz csapatnak az európai kupasorozatokban a negyeddöntő a legjobb eredménye, amelyet a Bajnokok Európai Kupájában (a Bajnokok Ligája elődje) és az Európa-liga elődsorozataiban ért el. A legutóbbi nagyobb sikerüket a 2014/15-ös és a 2015/16-os szezonban érték el, amikor is bejutottak az Európa-liga csoportkörébe. Az előbbi idényben négy (hazai iksz a Guincampa, szenzációs idegenbeli győzelem a Fiorentina ellen), az utóbbiban három (a Plzeň legyőzésével) pontot gyűjtöttek. Az EL idei kiírása sorozatban a hatodik a számukra.

Fehérorosz élvonal

A csapat legutóbb 2004-ben szerzett bajnoki címet, a kupát pedig 2003-ban hódították el. Onnantól kezdve a Minszk a második helyek királya lett, hiszen hét alkalommal is ezüstérmet szereztek. A legutóbbi, 2017-es szezonban is a második helyre futottak be (Grúziához hasonlóan Fehéroroszországban is tavaszi-őszi rendszerben zajlik a bajnokság), amikor is a bajnoki cím csak a rosszabb gólkülönbség miatt nem lett az övék a BATE Boriszovval szemben. Pont a jelenlegi címvédő uralja a hazai bajnokságot immár 1999-től: azóta szerezte mind a 14 bajnoki címét, és ezalatt mindössze öt trófeát engedélyezett az ellenfeleknek – ebből egy alkalommal a Dinamo Minszknek. A Boriszov tizenkét, sorozatban megszerzett bajnoki címes sorozata rekord. Ebből a szempontból nézve az ezüstérem is sikernek számít a liga egyeduralkodójával és az európai kupasorozatok állandó résztvevőjével szemben.

A jelenlegi szezon

A 2018-as idény a felében jár. A Dinamo 16 mérkőzés után 11-4-1-es mérleggel ál. A legutóbbi bajnoki vereségüket még májusban szenvedték el, és egy meccsel kevesebbet játszva a második helyen áll. A Minszk a nemzeti kupában bejutott a legjobb tizenhat közé. Az Európa-liga 1. selejtezőkörében a Derry City csapatát búcsúztatták. Az Észak-Írországban aratott 2:0-s győzelem után a hazai 1:2-es vereség majdnem a kiesésüket jelentette. A Derry City elleni visszavágó egyúttal a Dinamo felújított stadionjának a keresztelője is volt, ahol legutóbb hat éve rendeztek tétmérkőzést.

Szlovák bajnoki nyom

A Dinamo Minszk az UEFA-kupa 2. selejtezőkörében már találkozott szlovákiai ellenféllel: a ligetfalui Artmedia 1:2-s és 2:3-as vereségek után búcsúzott. Ezen kívül a nagymihályi Aleksandr Sverchinskiy, a Miava és a Slovan egykori középpályása, Slobodan Szimovics és az egykori nyitrai Rák Róbert és szerepelt a minszki együttesben. A jelenlegi keretben ott van az a Nikola Lukics, aki 2016-ban a Nagymihály játékosa volt.

Játékosok

Fehérorosz ellenfelünk játékoskerete főleg hazai labdarúgókból áll, akiket hét idegenlégiós egészít ki. Három labdarúgójuk tagja a fehérorosz felnőtt-válogatottnak (Andrey Gorbunov, Maksim Shvetsov, Igor Shitov), egy pedig az U21-es nemzeti csapatnak (Aleksandr Chyzh). A Dinamo Minszk keretének összértéke a transfermarkt szerint 9,00 millió euró, míg a mi csapatunkat 7,20 millió euróra értékeli a honlap.

Jelenlegi keret

Kapusok: Gorbunov, Lazovskiy, Ihnatovich; hátvédek: Navalovski (Grúzia), Galovic (Horvátország), Rocha (Portugália), Astraukh, Zhavnerchik, Liach, Sachyuka, Behunou, Shytau, Hawrylovich, Shviatsou; középpályások: Yahava (Ghána), Trebotic (Horvátország), N. Lukic (Szerbia), U. Nikolic (Szerbia), Chyzh, Bykau, Kaplenka, Solovei, Ivanov, A. Gurenko, Korzun; csatárok: Khvashchynski, Makas, Ivanov.

A Dinamo edzője Szergei Gurenko, egykori 80-szoros fehérorosz válogatott, aki pályafutása nagy részét a moszkvai Lokomotivnál töltötte, de volt a Roma, Zaragoza, Parma vagy a Piacenza játékosa is. Edzőként korábban főleg asszisztensként dolgozott, például a szerb válogatottnál is, amellyel kijutott az idei vb-re. Egykori klubjához, amelyben 2009-ben játékosként szerepelt, tavaly tért vissza és vette át a vezetőedző posztját.

(fcdac.sk)