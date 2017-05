DAC - Tomáš Huk: A rózsahegyi meccsnek is komoly a tétje

A sereghajtó ellen elért döntetlennel minimálisra csökkentek a DAC európai reményei, ami pár perccel a lefújás után Tomáš Huk arcán is jól látszódott. A csalódott védőjátékos csak nehezen tudta kifejezni érzéseit.

„Talán életemben először nem találok szavakat. Nagyon ideges és csalódott vagyok. Az első félidőben a hazaiak egyszer jutottak csak el a tizenhatosunkig, ebből rögtön be is találtak. Az egész összecsapás során nyomtunk, fölényben voltunk, de csak egy helyzetet sikerült kihasználnunk. Ezért is lett egy-egy a végeredmény, így hatalmas a csalódás,” - mondta röviddel a találkozó után 22 éves Tomáš Huk.

„Ennek ellenére Rózsahegyen az utolsó fordulóban is van miért játszanunk. Győzni szeretnénk, és a tabella felső részében végezni, ami a szezon előtti minimális célkitűzés volt. Ezt el akarjuk érni,” - tette hozzá a szlovák U21-es válogatott játékos, aki pénteken 27. bajnokiját játszotta az idényben, összesítve pedig a nyolcvanadikat az élvonalban.

fcdac.sk