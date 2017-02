A DAC szombaton FC Fastav Zlín csapatával folytatja a felkészülést

Alapinformációk az ellenfélről:

Név: FC Fastav Zlín

Az alapítás éve: 1919

A klub színei: sárga és kék

Becenév: Varrók

Stadion: Letná – befogadóképesség: 6 375 néző

Város: Zlín (75 000 lakos)

A klub legnagyobb sikerei: a nemzeti bajnokságban elért 3. hely (1942/43, 1943/44); a másodosztály bajnoka (1937/38); a Csehszlovák Kupa győztese (1969/70); cseh kupagyőztes (1969/70); a Kupagyőztesek Európa-kupájának résztvevője (1970/71); az Intertotó-kupa résztvevője (2004/2005, 2005/06).

Négy felkészülési mérkőzés után immár a tavaszi idény főpróbája következik a DAC számára. Az eddigi találkozókon két döntetlen (Karpaty Lviv 1:1, Dynamo Moszkva 2:2), egy vereség (Kajrat Almati 0:1) és egy győzelem (az addig veretlen FK Mladá Boleslav elleni 3:1) a mérlegük. A három törökországi gólszerzőhöz (Vida, Pačinda, Mészáros) kedden Huk, Šafranko és Štepanovský is csatlakozott.

Az FC Fastav Zlín együttese a Délkelet-Csehországban található városban székel, mely a cipőkészítésről híres. A klub még a múlt évszázadban aratta legnagyobb sikereit, amikor is a Cseh és a Csehszlovák Kupát is sikerült elhódítaniuk, ezen kívül pedig az első és a harmadik liga között ingáztak. A 21. század minden bizonnyal legjelesebb mérkőzéseit az Intertotó-kupa 2004/05-ös kiírásában játszották, amikor is majdnem sikerült búcsúztatniuk a spanyol óriás Atletico Madridot.

A második ligában eltöltött hat idény után tavaly ismét feljutottak a legjobbak közé - a tizenharmadik helyen végeztek. A jelenlegi szezonban nyolc forduló után vezették a tabellát, és a híres angol napilap, a Daily Mail a Leicesterhez hasonlította őket (egy szegényebb klub az egyik szezonban a kiesés ellen küzd, majd a következőben megnyeri a bajnokságot), így megkapták a „Zlíncester” becenevet. Néhány rosszabb eredmény után azonban az ősz végére a negyedik pozícióba estek vissza, a hátrányuk négy pont a listavezetővel szemben. A Cseh Kupában a prágai Spartát búcsúztatva immár a negyeddöntőbe jutottak.

A téli felkészülés alatt tíz mérkőzést abszolváltak Bohumil Páník védencei. Többek között szlovákiai csapatokkal is mérkőztek: Trencsén (2:2), Nagyszombat (1:2), Aranyosmarót (1:2), de olyan, nemzetközi szinten ismert együttesekkel is összecsaptak, mint a Kairat Almaty (0:2) vagy a Ludogorec Razgrad (1:2). A téli felkészülési mérkőzéseik összesített mérlege 4-1-5, gólarányuk 13:14.

A soron következő ellenfél nem ismeretlen a DAC számára, hiszen nemrégen, a nyári felkészülés folyamán már megmérkőzött a két csapat, amikor is a dunaszerdahelyi csapat 1:2-es vereséget szenvedett annak ellenére, hogy Šabala már az 5. percben előnyhöz juttatta a DAC-ot.

A „Varrók” játékoskeretében több nemzet is képviselteti magát: van francia, elefántcsontparti, szenegáli, szerb, horvát, és a hátvéd, Róbert Matejov személyében szlovákiai futballistájuk is. A transfermarket szerint a zlíniek játékoskeretének összértéke 7,15 millió euro, míg a DAC-é 4,95 millió euro.

