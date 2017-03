DAC-Spartak – László Csaba: Úgy gondolom, többet érdemeltünk egy pontnál

László Csaba (DAC): "Az első félidőben kialakítottunk néhány helyzetet, amelyekből szerezhettünk volna gólt, anélkül viszont győzni nem lehet. Bosszant is, hogy ilyen fantasztikus volt az atmoszféra, mégsem sikerült nyernünk. Ahogy az is, hogy az ellenfél viszont csak egy pontért jött, amit el is vitt tőlünk. Ahhoz, hogy győzhessünk, sokkal jobban kell koncentrálnunk a játékra. Az ellenfél számos kontrát vezetett, mindegyik esetben a középpályán elkövetett hibát követően. Érdekes mérkőzésen vagyunk túl, és úgy gondolom, többet érdemeltünk egy pontnál. Bízom abban, hogy a Slovan ellen sikerrel járunk."

Miroslav Karhan (Spartak Trnava): "Érdekes mérkőzést láttunk, melyen az első félidőben a dunaszerdahelyiek több helyzetet is kialakítottak, főleg pontrúgásokból. A játékosaink lelkére kötöttük, hogy kerüljék az ilyen helyzeteket, mert a DAC jó a pontrúgásokból. A második félidő már kiegyenlítettebb volt, sikerült elejét vennünk néhány ellentámadásnak. Lőtt gól nélkül nem győzhetünk, de én elégedett vagyok azzal, hogy nem kaptunk. Ez számunkra értékes pont, mivel Dunaszerdahelyen nehéz győzelmet szerezni."

A meccs:

FC DAC 1904 - Spartak Trnava 0:0

(TASR)