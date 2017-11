DAC-Slovan: Hat magyarországi drukkert büntetett meg a rendőrség

A rendőrség nem kezelte rizikós mérkőzésként a szombati, a dunaszerdahelyiek győzelmével végződő DAC-Slovan derbit, mivel a vendégek szurkolóit korábban eltiltották a mérkőzéstől. Emiatt nem voltak érvényben olyan korlátozások sem a városban pénteken, mint azt megszokhattuk bármely korábbi mérkőzés esetén. A rendőrség ugyanakkor fokozott figyelemmel kísérte a meccset - tájékoztatott Martina Kredatusová rendőrségi szóvivő.

Elárulta, hogy a mérkőzés folyamán hat jogellenes cselekmény ügyében kellett fellépniük, mindegyik esetben magyar állampolgár volt a szabálysértő. A kihágásokkal a sportrendezvényekről szóló törvényt sértették meg.

Egy 23 éves, Armand keresztnevű férfi pirotechnikai eszközöket próbált bevinni a meccsre: öngól. 100 eurós pénzbírságot kapott. Ugyanezért vezették ki a mérkőzés biztonsági emberei a 31 éves Attilát, akit átadtak a rendőröknek, ők pedig szintén 100 euróra büntették.

Szintén egy százassal lett könnyebb a bukszája a 31 éves Péternek és a 40 éves Istvánnak, akik a rendezők utasításainak mondtak ellent, egyszersmind veszélyeztették a biztonsági személyzet tagjainak testi épségét.

A 34 éves Gergő magyar zászlót próbált bevinni a stadionba, márpedig a törvényt ez is sérti. Ő is egy százassal lett szegényebb, a 22 éves Vincét is ugyanezért, továbbá azért vezették ki, mert sértegette a biztonsági személyzetet. Az ő esetét közigazgatási eljárás keretén belül vizsgálják, magasabb büntetést is kaphat, mint a társai.

Kredatusová közölte, hogy a rendőrség további szabálysértéseket is vizsgál, továbbá a szurkolók koreóját, amikor magyar zászlót raktak ki a lelátón a fejük fölé tartott színes lapokból.

