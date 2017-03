DAC-Ružomberok – László Csaba: Csalódás, hogy nem nyertünk, ugyanakkor nem is veszítettünk

László Csaba (DAC): "A szélről és az időjárásról hadd ne beszéljek, mert hol napsütésben, hol esőben kell játszanunk. Csalódott vagyok, mivel előre tudtuk, hogy a Ružomberok jó a pontrúgásoknál. A 42. percben irányítottuk a mérkőzést, helyzetünk is volt az előnyünk növelésére, mégis az ellenfélnek sikerült gólt szereznie. A második félidőben is nyomás alá helyeztük az ellenfelet, de hiányzott a játékunkból a kerativitás. Számunkra csalódás, hogy nem nyertünk, ugyanakkor nem is veszítettünk. Mostantól a keddi kupameccsre kell koncentrálnunk."

Norbert Hrnčár (Ružomberok): "A kellemetlenül szeles időjárás befolyásolta a mérkőzést is, taktikailag azonban jól teljesítettünk. Azzal a céllal jöttünk Dunaszerdahelyre, hogy a DAC ne kerüljön közelebb hozzánk a tabellán. A döntetlen igazságos."

A meccs:

FC DAC 1904 - MŠK Ružomberok 1:1

(TASR)