DAC - Marko Zsivkovics: Nehéz meccs lesz, de bízunk a sikerben!

"Minden találkozót meg akarunk nyerni, ilyen céllal lépünk pályára hétről-hétre, minden egyes alkalommal. Nem volt ez másképp a Slovan és a Trencsén elleni rangadók előtt sem, és ugyanez járt a fejünkben a többi mérkőzésen is. Még négy összecsapás van hátra a szezonból, ezeken tizenkét pontot akarunk szerezni. Meglátjuk, hogy sikerül. Személy szerint jól érzem magam a pályán, nagyon élvezem a játékot. Örülök annak, hogy folyamatos játéklehetőséget kapok, minden játékos számára az edzői bizalom a legfontosabb. Nem mondanám, hogy életem formájában vagyok, hiszen mindössze 22 esztendős vagyok, és remélhetőleg az még előttem áll” - jelentette ki Marko Zsivkovics, aki László Csaba vezetőedző érkezésétől számítva egyedüli játékosként nem hagyott ki még egyetlen játékpercet sem.

A soron következő, aranyosmaróti összecsapáshoz ezt fűzte hozzá a szerb védő: „Láttam a statisztikát, mely szerint a DAC még sohasem győzött ott. Én is pályára léptem már Aranyosmaróton, tavaly tavasszal egygólos vereség részese voltam. Emlékszem arra, hogy egy nagyon nehéz találkozó volt. Úgy vélem, most sem vár ránk könnyebb feladat. Viszont tudjuk, mit akarunk játszani, és mindent megteszünk a siker érdekében. Az utóbbi idők jó eredményeinek is köszönhetően kiváló hangulat uralkodik a csapaton belül, amelyet szívesen meg is tartanánk. Bízunk magunkban” - árulta el a belgrádi Partizanban nevelkedett 22 esztendős futballista.

fcdac.sk