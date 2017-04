DAC - Kocsis Gergő: Igazi csapatmunka volt!

Júliusi súlyos térdműtéte után hosszú hónapokon át csak a lelátóról szemlélte a csapat mérkőzéseit. A tavaszi idényben már átkerült a kispadra, és hat hete a Zsolna elleni hazai bajnoki utolsó percében végre pályára léphetett a Fortuna Ligában. Következő rajtjára az elmúlt hétvégéig kellett várnia, ezúttal viszont teljes 90 percet abszolvált. „Több mint egy éve játszottam végig egy teljes tétmérkőzést, még a Puskással, úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt újra pályán lenni, és kilencven percet játszani. Maradéktalanul azért nem vagyok elégedett a teljesítménnyel, de úgy gondolom, hogy egy év után megpróbáltam a maximumot kihozni magamból, és ahhoz képest egészen jól sikerült a meccs,“ - mondta Kocsis Gergő.

„Az első félidőnk szemmel láthatóan gyengébb volt, mint a második. Főleg a végén elég sok labdát eladtunk, sok volt a pontatlanság. Az öltözőben sikerült rendezni a sorokat, és a második félidőben egy nagyon jó játékkal előrukkolni, és megfordítani a meccset. Igazi csapatmunka volt. A szurkolók is az utolsó másodpercekig mellettünk voltak, éreztük a pályáról. Elismerés az egész csapatnak és a szurkolóknak,“ - értékelte a Nagymihály elleni győztes találkozót.

Kocsis a védelem tengelyében, Ľubomír Šatka mellett kapott helyet. A stabil Šatka-Huk duóból az utóbbi pénteken összefejelt Davisszel, így nem vállalhatta a játékot. „A szerencsétlenségben nekem az volt a szerencsém, hogy most játéklehetőséghez tudtam jutni, mivel Tomáš Huknak felszakadt a feje. Csinálom tovább a dolgomat, és bízom benne, hogy a jövőben is minél több lehetőséget kapok. Most Ljubičić begyűjtötte a kilencedik sárga lapját, úgyhogy a következő fordulóra felszabadult ismételten egy poszt. Remélem, hogy be tudom magamat verekedni a kezdőcsapatba. Végül is, épp a védekező középpályás posztját érzem leginkább magaménak,“ - tette hozzá bizakodva a DAC 23 éves védőjátékosa.

fcdac.sk