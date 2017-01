A DAC-hoz érkezik vendégjátékra a Newcastle 21 éves védője

Šatka pályafutása szülővárosában, Dubnica nad Váhomban indult, ahonnan 2012-ben Angliába igazolt. Az elmúlt öt évet egy hónap kivételével a Newcastle United együttesénél töltötte - tavaly tavasszal a negyedik vonalbeli York City vette kölcsön. A Newcastle-i fekete-fehéreknél fokozatosan az összes korosztályos csapatban szerepelt, egészen az ifjúsági együttesig. Sőt az A csapatban is bemutatkozhatott. „Tizenhat évesen kerültem el otthonról azzal a tudattal, hogy fel kell áldoznom a családdal és a barátokkal töltött időt, de nem bántam meg. Az Angliában átélt öt év alatt sok tapasztalatot szereztem, és lehetőségem volt olyan remek játékosokkal edzeni, mint például Ben Arfa, Cabaye, Demba Ba vagy Coloccini. A kispadról követhettem figyelemmel a Premier League-t, és a Leicester elleni FA kupameccsen pályára is léphettem, ami szintén remek tapasztalatszerzési lehetőség volt. Megtapasztalhattam, miről is szól a külföldi foci. Sok remek srácot és olyan kiváló edzőket ismerhettem meg, mint például Alan Pardew.”

2016 márciusában Rafael Benítez, a legendás spanyol edző vette át a Newcastle irányítását, de neki sem sikerült benntartania a „Szarkákat” az élvonalban. „A DAC már nyáron is megkeresett, de akkor még bíztam abban, hogy több lehetőséget kapok majd a Championship küzdelmeiben. Sajnos az edző nem igazán adott teret a fiataloknak, ezért örömmel bólintottam rá a dunaszerdahelyiek újonnani megkeresésére. Öt, külföldön töltött év után örülök, hogy otthon lehetek” – árulta el a 188 centiméter magas védő. „Azok a srácok, akikkel a válogatott összetartásokra jártam, csak jót mondtak a DAC-ról: kiváló körülmények, új stadion, a remek hangulatot varázsló szurkolók. Már nagyon várom a bajnokság rajtját és az új kihívást.”

László Csaba vezetőedző elárulta, hogy a védelem szívében számít Šatka játékára. „Számomra ez egy nagyszerű hír. Bár igaz, hogy az U21-es válogatottban néhányszor szélső védőként is szerepet kaptam, és régebben védekező középpályást is játszottam, de ennek már jó ideje. Egyértelműen a bal vagy jobb oldali söprögető pozíciójában érzem a leginkább otthon magam” –teszi hozzá Šatka.

Ľubo az U15-ös válogatottól egészen a huszonegyesekig, mindegyik korosztályban képviselte Szlovákiát, és jelenleg is tagja Pavel Hapal keretének, amely kiharcolta a júniusban megrendezésre kerülő, lengyelországi Európa-bajnoki részvételt. „Úgy gondolom, hogy a bővebb keretből mindegyikünk megküzd azért, hogy megmutathassa magát az Eb-n. Ezért is lesz fontos az előttünk álló félév,” teszi hozzá a 21 éves labdarúgó.



fcdac.sk