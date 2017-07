DAC: A cél az első négy hely egyike, tavaszra elkészül a teljes MOL Aréna

Az eseményen Világi Oszkár klubtulajdonos, Marco Rossi vezetőedző, Jan Van Daele sportigazgató, Németh Krisztián, a DAC Akadémia menedzsere, és Marin Ljubicic csapatkapitány tájékoztatták terveikről a nyilvánosságot.

"Négy évvel ezelőtt, az első sajtótájékoztatón arról beszéltem, hogy bent kell maradnunk az élvonalban, és elindítanunk a fiatal focisták képzését. A második sajtótájékoztatón bemutattam az új stadion terveit, a harmadikon bejelentettem, hogy új stadionban fogunk játszani, most pedig újabb sikerekről számolhatok be. Az akadémia területén már hat pálya készült el, és további három épül - egy a téli felkészülést, egy a kapusok edzését, egy pedig a csapatok erőnléti edzéseit szolgálja majd" - kezdte a sajtótájékoztató Világi Oszkár.

A múlt héten egyébként elindult az DAC Akadémia új főépületének építése is, amely jövő márciusra lehet kész, és jövő júniusra az egész akadémia-komplexum elkészül - amely Világi szerint infrastruktúrájában nem marad el európa legjobb akadémiáitól.

"Ami a DAC Arénát illeti, a Trencsén elleni október 22-i bajnokin megnyitjuk a stadion új főtribünjét, akkor elindulhat a régi stadion utolsó lelátójának lebontása, és remélhetőleg jövő tavaszra teljes egészében elkészülhet az új stadionunk. Amit ígértem, betartottam, és olyan infrastrukturális hátterünk lehet, mint kevés másik csapatnak Közép-Európában"

- jelentette ki a klubtulajdonos.

Rossi nem a frizurája miatt van itt

A sajtótájékoztatón Világi a humort sem mellőzte.

"Rossi úr, aki mellettem ül, nem azért van Dunaszerdahelyen, mert ugyanolyan a frizuránk, bár ez is fontos volt, eltartott egy ideig, míg egy ilyen trénert találtunk... A viccet félretéve, Rossi azért ül itt, mert bízom benne. Mindenkit szeretnék biztosítani arról, hogy ha minden jól megy, Rossi úr a kétéves szerződésén túl is velünk maradhat. Hiszek abban, hogy ha koncentrálunk a munkára, jönnek az eredmények is.

Még legalább három új játékos jön

"Úgy gondolom, hogy a klubnak még legalább három új játékossal kell erősítenie az A-csapat keretét. Van sok fiatal játékosunk, akiknek fel kell nőniük a feladathoz. Egyelőre a csapat nem teljes, még dolgozunk ezen, és úgy gondolom, hogy sikerül megszereznünk a kiszemelt játékosokat" - mondta a sajtótájékoztatón az új vezetőedző, Marco Rossi.

Marin Ljubicic elmondása szerint a csapat jó kondícióban van, bár kemény volt a felkészülés. "Új edzőnk van, ilyenkor mindenki hajt, mindenki meg akarja mutatni, mire képes" - véli a középpályás, aki szerint már mindannyian várják a szezon első éles mérkőzését.

"A keretben sok a változás, ezt mindenki tudja. Sok a fiatal focista is, akinek mi, a tapasztaltabbak mindenben segíteni fogunk, hogy beilleszkedjenek. Készek vagyunk a kitűzött célok elérésére"

- tette hozzá Ljubicic.

Jan Van Daele sportigazgató leginkább a csapat igazolásairól, és a feltörekvő tehetségekről beszélt. Elmondása szerint nagy siker, hogy az FC DAC 1904 megtartotta a hátvéd Ľubomír Šatkát, aki iránt sok nívós klub érdeklődött, de sikerült őt Dunaszerdahelyen tartani.

"A felkészülés nem volt könnyű a válogatott játékosaink hiányzása miatt, de a fiatal játékosoknak köszönhetően vettük az akadályokat. Ott van Domonkos Kristóf, aki a a felkészülés során megmutatta, hogy a jövőben fontos szerepet játszhat a csapatban, és ez elmondható Marko Divkovicról is" - jelentette ki a sportigazgató, aki szintén hangsúlyozta, hogy a várhatók még újabb igazolások a csapatnál. Jan Van Daele pontosította a csapat célkitűzéseit is. Mivel a Fortuna Liga következő szezonja már "rájátszásos lebonyolítású lesz, két célt fogalmazott meg:

"Először is az első hatba szeretnénk kerülni, majd az első hat között jó volna az első négyben végezni."

A utánpótlás-nevelésről Németh Krisztián, a DAC Akadémia menedzsere tájékoztatott.

Mi a DAC-nál jól tudjuk, hogy a csapat akkor lesz sikeres, ha az akadémia sikeres lesz. Büszkék lehetünk arra, hogy csapataink egyre magasabb osztályokban mérettetik meg magukat, és jelenleg tíz ifjúsági válogatott labdarúgót nevelünk. Harminc edző dolgozik keményen azon, hogy a fiatalok az A-csapatban is szerepet kapjanak, hiszen ez a végső célunk" - szögezte le Németh.

