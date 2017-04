DAC - Branislav Ľupták: Szeretnénk tovább nyújtani a sorozatot

A Senica elleni bajnoki volt Branislav Ľupták számára tavasszal a negyedik, amelyen a kezdőcsapat tagjaként lépett pályára, és az előző három alkalomhoz hasonlóan ezúttal is győzött a csapat.

A Senica elleni találkozón Branislav Ľupták az eltiltott Ljubičić helyén lépett pályára, és védekező középpályásként próbált fazont adni az együttes játékának. Az egykori posztjára való visszatérés jól sikerült. „Nem volt új számomra ez a szerepkör, hiszen korábban épp itt játszottam. Nem izgultam, és be kell vallanom, hogy nagyon élveztem a játékot. Sokkal többször volt nálam a labda, mint egy sorral feljebb. Ami pedig a legfontosabb, hogy győztünk.”

A Korponáról származó, huszonöt esztendős futballista csütörtökön a 22. alkalommal lépett pályára az idényben, tavasszal csak negyedszer volt kezdő. Viszont mind a négy találkozón diadalmaskodott a DAC. „Sejtettük, hogy milyen meccs vár ránk. Tudtuk, hogy az ellenfél vissza fog húzódni, és várja a kontralehetőségeket. Ez néhányszor sikerült is nekik, de hárítottuk azokat, és így nem tudtak betalálni. Főleg mi birtokoltuk a labdát, és kerestük a lyukakat a szenicei védelemben. Szerencsére Pačinda szöglet utáni fejese utat talált a kapuba, aztán már megtartottuk az előnyt.”

A csapat immár tizenhárom forduló óta veretlen, az utóbbi négy meccsüket pedig egyaránt megnyerték. „Még nem éltem át ilyen sorozatot, és örülök, hogy a részese lehetek. Remélem, sikerül minél hosszabbra nyújtani.” Ez nem lesz könnyű, főleg, ha azt vesszük figyelembe, hogy a szezon hátralevő négy mérkőzéséből hármat is idegenben abszolválnak a dunaszerdahelyiek. „Bizonyosan nehéz lesz, de ha továbbra is így fogunk küzdeni, hajtani, akkor bízom benne, hogy olyan eredményeket érünk el, amelyekkel mindenki elégedett lesz,” - teszi hozzá Ľupták, aki 134 élvonalbeli rajtjával a keret egyik legrutinosabb tagja.

A régi (új) posztján nyújtott teljesítményén kívül Braňo az új tavaszi hajviseletével is felhívta magára a figyelmet. „Általában egymás haját nyírjuk Šeďoval (Peter Štepanovský). Ő volt az első, és azt mondta, kopaszra kéri. Megcsináltam neki, majd én következtem. Az eredményt mindenki láthatta... Most pedig Brašoval (Jakub Brašeň) kiegészülve úgy nézünk ki, mint a hármasikrek. Ľubo Michalíkot is ilyenre akartuk nyírni, de ő nem volt olyan bátor, és egy kevésbé vad frizurát választott. Talán legközelebb sikerül jobban megpuhítanunk,” - húzta alá a kilences számmal futballozó játékos azt a tényt, hogy a sorozatos jó eredmények után kiváló hangulat uralkodik az öltözőben.

fcdac.sk