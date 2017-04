DAC: Az évezred első hazai nézőcsúcsa

1993 májusában a DAC 7245 néző előtt 1:0 arányban verte a pozsonyi Slovant. Azóta csak kétszer volt a dunaszerdahelyi stadionban hétezer fölötti a nézőszám - első ízben az emlékezetes, 2014 májusi DAC-Nagyszombat találkozón (7009), és most. A szombati 7139 eladott belépő tehát a legtöbb azóta, hogy 2014 tavaszán Világi Oszkár átvette a klubot.

A Fortuna Liga hétvégi, 26. fordulójában született meg a 2016/17-es szezon második legmagasabb és a második legkisebb nézőszáma. Előbb a negatívumról: a Prešov-Senica bajnokira (Poprádon rendezték) mindössze 153-an váltottak jegyet. Ez hárommal több, mint a március elején, Zsolnán játszott Michalovce-Ružomberok mérkőzésen volt. Egyébként épp ez a szlovák élvonal mindenkori két legkisebb nézőszáma.

A DAC-Slovan presztízscsatán újabb tavaszi nézőcsúcs született, ami egyúttal a 2016/17-es bajnoki idény második legmagasabb látogatottsága is. A belépőjegyek már egy hónappal az összecsapás előtt elkeltek, a stadion színültig megtelt. Folytatódott a tavaszi növekedés, fokozatosan 4532 (DAC-Sároseperjes), 5045 (DAC-Rózsahegy), 5152 (DAC-Zsolna), 6008 (DAC-Nagyszombat), most pedig 7139 (DAC-Slovan) szurkoló érkezett a DAC Arénába.

Tavasszal a DAC mind az öt hazai bajnokija a forduló legmagasabb nézőszámát hozta, és már harmadszor esett meg, hogy a DAC Arénába több szurkoló látogatott ki, mint a fennmaradó négy stadionba összesen - a 22. fordulóban 5045 vs. 5041, a 24. fordulóban 6008 vs. 5385, míg ezúttal 7139 vs. 4435.

A 2016/17-es idény eddig lejátszott 13 hazai mérkőzését (az első ötöt Szencen játszotta a dunaszerdahelyi csapat) összesen 50 044 szurkoló látta, ami átlagban 3850. A DAC Arénában 5296 a meccsenkénti átlag.

Top 5 hazai nézőszám 2014 tavaszától:

7139 DAC-Slovan 1:0 (2016/17, 26. forduló)

7009 DAC-Trnava 1:0 (2013/14, 32. forduló)

6918 DAC-Nitra 1:1 (2013/14, 29. forduló)

6443 DAC-Slovan 1:1 (2015/16, 3. forduló)

6088 DAC-Trenčín 2:0 (2016/17, 16. forduló)

Top 5 hazai nézőszám a Slovan elleni rangadókon:

8017 DAC-Slovan 0:1 (1991/92, 25. forduló)

7820 DAC-Slovan 0:1 (1989/90, 1. forduló)

7435 DAC-Slovan 2:0 (1990/91, 6. forduló)

7245 DAC-Slovan 1:0 (1992/93, 28. forduló)

7139 DAC-Slovan 1:0 (2016/17, 26. forduló)

Top 5 hazai nézőszám az élvonalban:

10 576 DAC-Nitra 1:0 (1986/87, 11. forduló)

10 254 DAC-Sparta 0:0 (1986/87, 5. forduló)

9844 DAC-Inter 3:0 (1985/86, 26. forduló)

9610 DAC-Vítkovice 1:0 (1986/87, 22. forduló)

9522 DAC-Sparta 2:2 (1987/88, 11. forduló)

Ötezer fölötti nézőszámok a Fortuna Liga 2016/17-es idényében:

7637 Trnava-Slovan 0:0 (7. forduló)

7139 DAC-Slovan 1:0 (26. forduló)

6193 Trnava-DAC 2:1 (2. forduló)

6088 DAC-Trenčín 2:0 (16. forduló)

6008 DAC-Trnava 0:0 (24. forduló)

5620 Trnava-Žilina 1:2 (4. forduló)

5280 Žilina-Slovan 2:1 (17. forduló)

5152 DAC-Žilina 2:2 (23. forduló)

5045 DAC-Ružomberok 1:1 (22. forduló)

fcdac.sk