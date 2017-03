BOTRÁNY A DAC-POPRÁD MECCSEN: A vendégek edzője a végén bemutatott László Csabának…

László Csaba (DAC): „Nem könnyű bármit is mondani, mert vesztettünk, és nagyon, nagyon csalódott vagyok. A rózsahegyi meccs után elmondtam a játékosaimnak, hogy vissza kell térnünk a realitások talajára, mert nem lesz mindig olyan, hogy hazai pályán nyerni fogunk. Néhány játékosom csalódást okozott a mai teljesítményével. Megemlítettem a csapatomnak, hogy ez nem játék, ez annál sokkal több, a futball a mi munkánk, és nekünk száz százalékosan kell teljesítenünk, ha eredményesek akarunk lenni. Akárcsak szombaton, most is rögzített helyzetből kaptuk a gólt, aminek nem szabadott volna előfordulnia. A játékosaim nevében is elnézést kérek a szurkolóinktól, akik ma is űztek bennünket, és végig mellettünk álltak. Többet érdemeltek volna. Nekünk a pályán kell olyan teljesítményt nyújtanunk, mint amilyet ők a lelátón nyújtanak. A sajtótájékoztatón pedig azért nem voltam hajlandó egy asztalhoz ülni a poprádi edzővel, mert a lefújást megelőző pillanatokban olyan megnyilvánulása volt felém, amely egyáltalán nem kollégákhoz való, és nem tisztességes. Ha elmondanám, mit mutatott felém, ki kellene raknunk a 18-as karikát. A győzelmet is meg kell tanulni kezelni.”

František Šturma (Poprád): „Jól tudtuk, hogy a dunaszerdahelyieknek milyen jó csapatuk van. Amióta az új edző irányítja a hazaiakat, azóta minőségbeli fejlődés tapasztalható náluk. Gyönyörű a stadion, hihetetlen az atmoszféra, ami itt uralkodik, ezért számunkra mindenképp ünnep volt ez az este. Az ellenfelünk játékban ugyan fölénk kerekedett, de jó taktikát dolgoztunk ki ellenük, és annak ellenére, hogy rengeteg lehetőségük akadt a gólszerzésre, nem jött össze számukra az egyenlítés. Ezért dicséret illeti a játékosaimat. Ilyen drámai kimenetelű mérkőzésen még nem ültem a kispadon. A mérkőzés emóciókkal telve, meglehetősen idegesen zárult, de örülök a továbbjutásunknak.”

fcdac.sk