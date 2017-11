Akár 20 ezer euróval is gazdagabb lehet egy szurkoló a DAC-Slovan bajnoki félidejében

A Ligás Klubok Uniója, az U! Sports ügynökség és a Fortuna fogadási iroda a DAC stadionjába hozza a közkedvelt félidei versenyét, a Fortuna Liga 20 ezer euros lövését.

Az alapelv hasonló, mint a múlt idényben („15 ezres lövés a Fortuna Ligával”), amikor is három szurkolók osztozhatott a nyereményen. Most azonban a kosár helyett négy lyukba igyekeznek betalálni a versenyzők, amelyek a kaput lefedő ponyvában vannak elhelyezve.

A versenyben minden, 18 éven felüli mérkőzéslátogató bekapcsolódhat. Elég a találkozó előtt megkeresni a Fortuna fogadási iroda mezében levő hoszteszhölgyeket, és válaszolni egy egyszerű kérdésre.

A regisztráció a 20 ezres lövéssel megjelölt promóciós asztalnál zajlik majd, amely a stadionba bejáratánál lesz elhelyezve.

A mérkőzés 15. percéig kisorsolnak és értesítenek öt szerencsést, akik versenyezhetnek a 20 ezres nyereményből való részükért. Mind az öt lövő automatikusan nyer egy 30 eurós fogadási utalványt a Fortunától. Mindegyiküknek 5 lehetőség áll rendelkezésére a tizenegyespontról, hogy bejuttassák a labdát a kapun elhelyezett ponyván található lyukakba. A nyílások mellett az azonnali nyeremények összege szerepel. Ha a versenyző betalál, akkor a nyílás mellett olvasható összeget viheti haza (egy résbe csak egyszer találhat be, tehát ha a 100 eurós nyílásba háromszor talál be, akkor nem 300 eurot, hanem csak 100-at nyer). Ha például a 100, 30, és 500 eurós lyukakba talál be, akkor 630€ +30 € azonnali nyereményt vihet haza. Ha a versenyzőnek mindegyik nyílásba sikerül betalálnia, akkor 680 eurot nyer, és részesedést kap a 20.000 eurós össznyereményből, amely a Fortuna Liga 2017/18-as idényének az utolsó, 33. fordulóját követően került szétosztásra a mindegyik sikeres rúgó között.

A verseny szabályai



(fcdac.sk)